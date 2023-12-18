Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на €4 млрд
Экономика
Совет ЕЭК принял решение обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц c 1 января
Мир
В аэропорту Буэнос-Айреса самолет сдвинуло на несколько метров сильным ветром
Общество
Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках
Мир
МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа
Мир
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Общество
Синоптик спрогнозировал плюсовую температуру в Москве до конца недели
Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Происшествия
ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене
Мир
В Госдуме предложили Киеву перейти к «плану Г» после прекращения поддержки Запада
Мир
Армия обороны Израиля сообщила о найденных в доме бойца ХАМАС $1,3 млн
Мир
FT сообщила о «мольбах» Зеленского на Западе о выделении помощи Киеву
Политика
Путин призвал страны СНГ максимально сохранить многонациональное достояние
Общество
МЧС РФ эвакуировало пострадавшего при пожаре в тайге в Иркутской области охотника
Политика
На фестиваль молодежи в Сочи приедут представители более 180 стран
Сюжет:

МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом 18 декабря на оперативном совещании сообщил глава ведомства Александр Куренков.

«По результатам почти двухмесячной работы более 1 тыс. человек, в том числе более 470 детей, доставлены в Россию, где они получили всестороннюю помощь и поддержку», — заявил он.

Куренков также добавил, что за два месяца спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека. На данный момент в Египте ожидает своей отправки последняя группа граждан из 73 человек, среди которых 45 детей.

Как отмечается в сообщении МЧС, решение о выводе оперативной группы было принято президентом России Владимиром Путиным.

Война без границ: ЦАХАЛ не ставит сроки окончания операции в Газе
ХАМАС, по информации израильской стороны, удерживает как минимум троих мужчин с гражданством РФ

Ранее, 13 декабря, КПП «Рафах» на границе с Египтом пересекло 28 российских граждан. До этого, 11 декабря, сообщалось, что из зоны палестино-израильского конфликта через КПП всего удалось вывезти в Россию более 1050 соотечественников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023