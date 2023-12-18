МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом 18 декабря на оперативном совещании сообщил глава ведомства Александр Куренков.

«По результатам почти двухмесячной работы более 1 тыс. человек, в том числе более 470 детей, доставлены в Россию, где они получили всестороннюю помощь и поддержку», — заявил он.

Куренков также добавил, что за два месяца спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека. На данный момент в Египте ожидает своей отправки последняя группа граждан из 73 человек, среди которых 45 детей.

Как отмечается в сообщении МЧС, решение о выводе оперативной группы было принято президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, 13 декабря, КПП «Рафах» на границе с Египтом пересекло 28 российских граждан. До этого, 11 декабря, сообщалось, что из зоны палестино-израильского конфликта через КПП всего удалось вывезти в Россию более 1050 соотечественников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.