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Более 1050 россиян удалось вывезти из сектора Газа через КПП «Рафах»

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Фото: TASS/dpa/Gehad Hamdy
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Из зоны палестино-израильского конфликта через контрольно-пропускной пункт «Рафах» удалось вывезти в Россию более 1050 соотечественников. Об этом 11 декабря сообщил МИД РФ.

«Всего из зоны конфликта на территорию Египта через погранпереход «Рафах» удалось вывести и благополучно доставить в Россию более 1050 соотечественников», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИДе добавили, что российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИДа, МЧС и других ведомств продолжают работу для скорейшего завершения эвакуации россиян.

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
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В этот же день посол России в Израиле Анатолий Викторов отметил, сектор Газа не покинуло несколько десятков россиян и их родственников. Работа дипведомства по их эвакуации продолжается.

До этого, 10 декабря, очередной спецрейс МЧС России с эвакуированными из сектора Газа гражданами прибыл в столичный аэропорт Домодедово. Всех пассажиров обеспечили горячим питанием и теплой одеждой. Им оказывается помощь и содействие в различных вопросах.

О возобновлении эвакуации из сектора Газа россиян и их родственников-палестинцев сообщалось 2 декабря.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское исламистское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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