Посол РФ рассказал об оставшихся нескольких десятках россиян в секторе Газа

Несколько десятков граждан РФ и их родственников еще не покинули сектор Газа, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов 11 декабря в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Россия на днях рассчитывает завершить массовую эвакуацию из сектора Газа.

«Продолжаем работу, фактически мы завершаем работу по эвакуации. На рассмотрении всех сторон заинтересованных находятся несколько десятков граждан России и родственников. Надеемся буквально вот на днях массовую эвакуацию из сектора Газа завершить», — сказал посол.

Ранее, 9 декабря, еще 100 россиян и членов их семей из сектора Газа пересекли пункт пропуска «Рафах» в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта эвакуировано более 1 тыс. человек. Кроме того, в Россию десятью рейсами авиации ведомства прибыло свыше 940 человек, из них более 420 — дети.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское исламистское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.