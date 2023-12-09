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Еще 100 россиян и членов их семей пересекли пункт пропуска «Рафах»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Еще 100 россиян и членов их семей из сектора Газа пересекли пункт пропуска «Рафах» в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу, 9 декабря.

«Специалисты ведомства в оперативном штабе МЧС России в Каире оказывают медицинскую и психологическую помощь. Граждан обеспечивают питанием и водой, помогают оформлять необходимые документы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта эвакуировано более одной тысячи человек. Кроме того, в Россию десятью рейсами авиации ведомства прибыли свыше 940 человек, из них более 420 детей.

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По последним данным, с начала обострения конфликта между Израилем ХАМАС в секторе Газа число погибших достигло 17,1 тыс. Ранения получили более 46 тыс. жителей анклава. Среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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