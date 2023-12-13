Еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян пересекли КПП «Рафах»

Еще 28 россиян, эвакуированных из сектора Газа, пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Об этом 13 декабря сообщило МЧС РФ.

«В Каире в оперативном штабе МЧС России сотрудники ведомства обеспечивают людей питанием, водой. Оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

До этого, 11 декабря, сообщалось, что из зоны палестино-израильского конфликта через КПП удалось вывезти в Россию более 1050 соотечественников.

По данным МИД РФ, над скорейшим завершением эвакуации россиян работают дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИДа, МЧС и других ведомств.

О возобновлении эвакуации из сектора Газа россиян и их родственников-палестинцев сообщалось 2 декабря.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.