Очередной спецборт МЧС РФ с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Очередной спецборт МЧС России вылетел в Москву с гражданами РФ и членами их семей. Об этом 10 декабря сообщили в МЧС России.

Это уже 11-й спецрейс, который совершит авиация чрезвычайного ведомства в ходе гуманитарной миссии по эвакуации граждан РФ и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта.

Отмечается, что оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах». Граждан России и членов их семей, перешедших границу, автобусами единой колонной направляют в Каир.

Там российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, эвакуированных граждан обеспечивают питанием и водой.

5 декабря сообщалось, что спецборт МЧС Ил-76 доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей на родину. Накануне они были эвакуированы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». В ведомстве уточнили, что среди них 30 детей.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в Москву вылетел самолет МЧС с гражданами России, эвакуированными из сектора Газа.

Накануне, 3 декабря, в оперативный штаб МЧС РФ в Каире прибыла новая группа россиян, эвакуированных из анклава. Один из граждан выразил благодарность за оказанную им помощь.

2 декабря в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили о возобновлении эвакуации из сектора Газа россиян и их родственников-палестинцев. Отмечалось, что процесс идет на фоне возобновившихся боевых действий и осложняется высокой интенсивностью ударов, которые израильская армия наносит по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

До этого, 1 декабря, стало известно, что порядка 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из анклава.

Тогда же израильская армия заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. Благодаря соглашению о временном прекращении огня, заключенному 24 ноября, стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.