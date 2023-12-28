В МИД РФ рассказали о россиянах, которые еще находятся в секторе Газа

В секторе Газа остается небольшое число россиян, им оказывается индивидуальная помощь. Об этом 28 декабря сообщил директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач.

«По информации наших загранпредставительств, в секторе Газа остаются наши граждане. Это небольшое уже количество людей. Либо не получены разрешения соответствующих властей, либо они добровольно отказались от выхода, поскольку не было разрешения для их родственников. Наши загранпредставительства внимательно отслеживают ситуацию, по мере возможности стараемся оказывать им помощь уже на индивидуальной основе», — рассказал он.

По его словам, всего из анклава было эвакуировано около 1,3 тыс. человек через КПП «Рафах» в Египте. Помимо граждан России и Палестины, среди них были граждане Киргизии, Украины, Швеции и Марокко.

20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что России удалось вывезти из сектора Газа всех обратившихся за помощью россиян.

Ранее, 18 декабря, спецборт МЧС доставил последнюю группу эвакуированных из анклава россиян. Этим же бортом в Россию вернулись специалисты оперативной группы МЧС, завершившие работу в Египте.

В распоряжении «Известий» есть кадры прибытия группы граждан РФ в аэропорт Домодедово. Одна из эвакуированных рассказала, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в настоящее время осложняется из-за сезона дождей и малого количества укрытий — большинство зданий разрушено.

Также 18 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о завершении работы российских врачей в Египте, участвовавших в миссии по эвакуации россиян из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.