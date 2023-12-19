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Появились кадры прибытия последней группы эвакуированных из Газы россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились кадры прибытия последней группы эвакуированных из сектора Газа граждан РФ в аэропорт Домодедово.

Как отметила эвакуированная женщина, ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в настоящее время осложняется.

Одна из причин — начавшийся сезон дождей, который затрудняет передвижение людей. Помимо этого, в Газе осталось мало безопасных мест, где можно было бы укрыться от проходящих боевых действий, слишком много домов было разрушено.

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Ранее, 18 декабря, спецборт МЧС России доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан РФ. Сообщалось, что самолет Ил-76 доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей. Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей — всего 1124 человека, из них 518 детей.

В тот же день помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о завершении работы российских врачей в Египте, участвовавших в миссии по эвакуации россиян из сектора Газа.

10 декабря спецборт МЧС РФ совершил 11-й спецрейс, доставив в Москву эвакуированных граждан РФ и членов их семей. 5 декабря самолет Ил-76 МЧС России вернул домой еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей. Днем ранее они пересекли КПП «Рафах». В ведомстве уточняли, что среди них были 30 детей.

22 ноября директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули анклав и были доставлены в Москву.

13 ноября МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В министерстве уточнили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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