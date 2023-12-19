Появились кадры прибытия последней группы эвакуированных из Газы россиян

В распоряжении «Известий» появились кадры прибытия последней группы эвакуированных из сектора Газа граждан РФ в аэропорт Домодедово.

Как отметила эвакуированная женщина, ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в настоящее время осложняется.

Одна из причин — начавшийся сезон дождей, который затрудняет передвижение людей. Помимо этого, в Газе осталось мало безопасных мест, где можно было бы укрыться от проходящих боевых действий, слишком много домов было разрушено.

Ранее, 18 декабря, спецборт МЧС России доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан РФ. Сообщалось, что самолет Ил-76 доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей. Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей — всего 1124 человека, из них 518 детей.

В тот же день помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о завершении работы российских врачей в Египте, участвовавших в миссии по эвакуации россиян из сектора Газа.

10 декабря спецборт МЧС РФ совершил 11-й спецрейс, доставив в Москву эвакуированных граждан РФ и членов их семей. 5 декабря самолет Ил-76 МЧС России вернул домой еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей. Днем ранее они пересекли КПП «Рафах». В ведомстве уточняли, что среди них были 30 детей.

22 ноября директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули анклав и были доставлены в Москву.

13 ноября МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В министерстве уточнили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.