Спецборт МЧС РФ доставил последнюю группу эвакуированных из сектора Газа россиян

Спецборт МЧС России доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан РФ в аэропорт Домодедово. Об этом 18 декабря сообщили в ведомстве.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей. Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей — всего 1124 человека, из них 518 детей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в ведомстве, при работе на пункте пропуска «Рафах» оперативная группа МЧС России совместно с представителями Международной организации гражданской обороны организовывали для эвакуированных граждан «экстренную гуманитарную помощь», которая включала в себя гигиенические наборы, игрушки для детей и горячее питание.

В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина оперативная группа МЧС России завершила работу на территории Египта. Прибывшим бортом Ил-76 специалисты ведомства вернулись домой.

Ранее в этот день помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о завершении работы российских врачей в Египте, участвовавших в миссии по эвакуации россиян из сектора Газа.

Глава МЧС РФ Александр Куренков также указал, что ведомство завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа.

13 декабря КПП «Рафах» на границе с Египтом пересекло 28 российских граждан.

11 декабря сообщалось, что из зоны палестино-израильского конфликта через КПП всего удалось вывезти в Россию более 1050 соотечественников.

10 декабря спецборт МЧС РФ совершил 11-й спецрейс, доставив в Москву эвакуированных граждан РФ и членов их семей. 5 декабря самолет Ил-76 МЧС России вернул домой еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей. Днем ранее они пересекли КПП «Рафах». В ведомстве уточняли, что среди них были 30 детей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.