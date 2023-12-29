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Клубу Mutabor после «голой» вечеринки Ивлеевой грозит штраф

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Московскому клубу Mutabor, где провела свою «голую» вечеринку блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, грозит штраф. Об этом свидетельствуют данные сайта судов общей юрисдикции Москвы.

На портале отмечается, что 29 декабря в суд для рассмотрения поступило дело об административном правонарушении в отношении ООО «Арт Центр». Эта компания владеет товарным знаком Mutabor.

Дело было возбуждено по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), по которой может грозить приостановка работы на 90 суток или штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

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29 декабря также сообщалось, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Отмечается, что суд вынес постановление в отношении девушки, обвиняемой в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения. 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Позже, 26 декабря, адвокат Владислав Атаманюк сообщил, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей.

Кроме того, 27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же сообщалось, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей. По данным источника «Известий», стоимость услуг по договору составила 2,6 млн рублей в качестве аренды помещения в клубе Mutabor и 1,06 млн рублей в качестве услуг по режиссуре программы мероприятия. Выступления артистов в эту сумму не входят.

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