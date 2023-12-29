ВС Польши признали неудачу с попыткой сбить залетевшую ракету

Вооруженные силы (ВС) Польши пропустили появившуюся в воздушном пространстве страны ракету: поднятые по тревоге истребители не успели сбить снаряд. Об этом 29 декабря заявил оперативный командующий ВС республики Мачей Клиш.

По словам Клиша, ракета была одна и находилась на территории страны всего три минуты. За это время она углубилась на ее территорию на 40 км, после чего вылетела за пределы государства. Всё это время траектория ее полета отслеживалась, добавляет «Газета.Ru».

«В связи с выполняемыми ею маневрами, а она покидала воздушное пространство Польши, я, как оперативный командующий, не принял решений в отношении этого объекта», — цитирует командующего ВС страны портал Polsat News.

Инцидент произошел утром в этот же день, когда неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши, его сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. После этого объект пропал с радаров. Из-за инцидента были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства.

Позже в пятницу президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

Польский генштаб бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что во время инцидента с неопознанным объектом все элементы обеспечения безопасности страны работали правильно.

Как сообщил «Известиям» осведомленный источник, залетевшей на территорию Польши ракетой могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что с начала спецоперации к полякам уже залетали украинские ракеты советского производства, которые они запускали на перехват российских ракет.

До этого, 15 ноября 2022 года, на территорию Польши упали два снаряда, они угодили в зерносушилку, расположенную на польско-украинской границе. Тогда президент Украины Владимир Зеленский поспешил обвинить в происшествии Москву, однако на следующий день была установлена принадлежность ракет к Вооруженным силам Украины. После этого военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» предположил, что ПВО пыталась атаковать российскую ракету, но сбилась с курса и угодила на территорию Польши. Также он отметил, что снаряды больше всего напоминают украинские С-300 с истекшим сроком годности. В результате инцидента погибли два человека.