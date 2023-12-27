Детский омбудсмен Подмосковья заявила о необходимости популяризации в РФ идеи семьи

Перед Россией стоит глобальная задача вернуть связь фактора наличия семьи с признаком успешности человека. Об этом 27 декабря заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области, координатор «Женского движения «Единой России» Ксения Мишонова.

«Мне кажется, стоит глобальная задача перед страной, перед нами, вернуть семью, <...> фактор наличия у тебя семьи и того, что ты семейный человек, как фактор успешности. Семья должна быть, потому что ее не может не быть. Государство опирается на семью», — сказала она в ходе ток-шоу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Россия в деталях с Евгенией Стуловой».

По словам омбудсмена, российское общество должно в первую очередь сберечь и поддержать семейные отношения, а также продвигать образ семьи среди детей и следующих поколений.

В этой связи Мишонова напомнила про ряд уже принятых в РФ стратегических мер, таких как введение материнского капитала и различных пособий, а также признание на конституционном уровне брака как союза мужчины и женщины.

Ранее, 25 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать организационный комитет по проведению в стране Года семьи и утвердил его состав. Президент России Владимир Путин до этого объявил 2024 год Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

21 декабря Путин поручил правительству РФ и регионам оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи. Тогда он отметил, что меры по защите материнства и детства, а также укрепления семейных ценностей правительству и регионам необходимо проработать максимально внимательно. Помимо этого президент РФ указал на важность возрождения традиции многодетной семьи.

В конце ноября глава государства призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России. Он добавил, что у множества народов страны сохраняется традиция крепкой и многопоколенной семьи, что радует. При этом президент отметил, что решить демографические проблемы в стране невозможно только посредством выплат и пособий.