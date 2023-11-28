Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России

Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России. Об этом во вторник, 28 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, приуроченного к 30-летию образования организации.

«Уже подписан указ объявить следующий 2024 год в России Годом семьи. Я хочу особо отметить, что такое решение действительно опирается на позицию абсолютного большинства нашего общества», — указал он.

Президент добавил, что у множества народов страны сохраняется традиция крепкой и многопоколенной семьи, что радует.

«Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что решить демографические проблемы в стране невозможно только посредством выплат и пособий.

«Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не всё, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека», — заявил Путин, указав, что в основе семьи должны лежать доверие, любовь и прочная нравственная опора.

Ранее, 22 ноября, глава государства объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей. Путин также поручил правительству до 27 декабря образовать оргкомитет по проведению Года семьи.

Также 22 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России помимо средств материнского капитала предусмотрены и другие меры поддержки детства, материнства и отцовства. Депутат добавила, что с 2021 года материнский капитал по поручению президента индексируется не на прогнозное значение, а на реальный процент инфляции.

До этого, 14 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта «Демография» сообщила, что свыше 373 тыс. российских семей получили сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев 2023 года.

При этом 7 ноября стало известно, что, согласно докладу Счетной палаты, в первом полугодии текущего года средствами материнского капитала решили распорядиться порядка 1 млн человек — на треть больше, чем в 2022-м.