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Голикова назвала количество полученных в 2023 году сертификатов на маткапитал

Голикова: в 2023 году сертификаты на маткапитал получили свыше 373 тыс. семей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Более 373 тыс. российских семей получили сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев 2023 года. Об этом 14 ноября сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта «Демография».

«Как отметила Татьяна Голикова, в рамках реализации национального проекта введен в эксплуатацию 1641 детский сад, что позволило создать более 238 тыс. мест, из них в текущем году — 28 детских садов на 5316 мест. Сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев этого года получили более 373 тыс. семей», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

По словам вице-премьера, с 1 сентября во всех регионах России также реализуется система долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами. На сегодняшний день помощь получают свыше 147 тыс. человек.

«Мы планируем, что к концу года услугами СДУ будут охвачены не менее 170 тыс. наших граждан» — добавила Голикова.

Кроме того, она рассказала о работе 43 домов-интернатов нового типа, которые появились в стране за время работы нацпроекта «Демография». Ожидается, что до конца текущего года заработают еще 13 таких социальных учреждений.

В заключение Голикова сообщила о реализации мероприятий по модернизации центров занятости и о строительстве 28 новых спортивных объектов в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

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Ранее, 7 ноября, стало известно, что в первом полугодии 2023 года средствами материнского капитала решили распорядиться порядка 1 млн человек, что на треть больше, чем в прошлом году. Как заявили «Известиям» в Минтруде, всё более популярной становится возможность использовать сертификат на образование.

В начале ноября в Общественной палате (ОП) РФ также сообщили «Известиям», что предложили ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в 1 млн рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу

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