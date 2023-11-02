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В России могут ввести «отцовский» капитал за рождение третьего ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в размере 1 млн рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей предлагают в комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты (ОП) РФ, выяснили «Известия».

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Демографическая ситуация, сложившаяся в России, требует чрезвычайных мер, следует из доклада комиссии, который 2 ноября представят на форуме «Сообщество». Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 млн человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком, указано в документе.

Нужно стимулировать семьи к рождению второго и следующих детей, считают в Общественной палате. Среди предлагаемых мер — введение поддержки в 1 млн рублей, которая предоставляется при рождении или усыновлении в одной семье третьего или последующих детей, рассказал «Известиям» председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко.

«Мы предлагаем многодетный или отцовский капитал, который предоставляется при рождении третьего ребенка. Он может предоставляться один раз. Не увеличивать еще материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату», —пояснил он.

Назвать выплату отцовским капиталом предлагается, по его словам, чтобы подчеркнуть разницу с уже имеющимися выплатами.

«Но в целом, он может называться и материнским, и отцовским. Самое главное, что должен быть многодетным», — резюмировал Рыбальченко.

Среди других предложений — расширить направления использования средств материнского капитала для многодетных семей на приобретение семейного автомобиля отечественного производства или коммерческий найм жилья, если семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Папкам за деток: в России предлагают ввести «отцовский» капитал

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