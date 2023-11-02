Папкам за деток: в России предлагают ввести «отцовский» капитал

В России предлагают ввести «отцовский», или «многодетный», капитал — за рождение или усыновление третьего ребенка. Миллион рублей следует выдавать в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ. Предложение будет направлено в правительство, выяснили «Известия» . Если не начать менять сложившуюся демографическую ситуацию и не стимулировать рождаемость, до 2030 года страна может потерять более 6 млн человек, опасаются эксперты.

Как улучшить демографическую ситуацию

Демографическая ситуация, сложившаяся в России, требует чрезвычайных мер, следует из доклада комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей (есть у «Известия»). Совокупность негативных тенденций в рождаемости и замедление прогресса в снижении смертности привели к тому, что рост естественной убыли населения в последние годы возобновился — то есть число смертей превышает количество рождений, констатировали авторы документа.

«Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 млн человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком» , — говорится в докладе.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Выйти на устойчивый рост населения России возможно только при сценарии с опорой на увеличение рождаемости , следует из приведенных в документе расчетов. Для этого необходимо стимулировать семьи к рождению именно второго и следующих детей. В качестве одной из мер в Общественной палате предлагают введение «отцовского», или «многодетного», капитала в 1 млн рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу. Предложения будут направлены в правительство России, сообщили «Известиям» в ОП РФ.

Справка «Известий» За период с 2006 по 2015 год суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число рождений на одну женщину детородного возраста увеличился в России с 1,34 до 1,78 ребенка на женщину. В 2014–2015 годах рождаемость достигла максимального значения в абсолютных показателях — 1,94 млн детей. Однако после 2016 года началось снижение. В 2022 году в России родилось меньше всего детей в XXI веке — немногим более 1,3 млн, а в этом году рождаемость продолжает снижаться, указано в докладе.

Диспропорции в возрастном составе российского населения (демографические волны) и нарастающая естественная убыль создают не только экономические, но и социальные риски, в том числе для пенсионной системы, говорится в документе.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Кто сможет получить миллион за рождение детей

В январе 2023 года в Приморском крае стартовал местный пилотный проект по реализации новой меры поддержки многодетных семей. При рождении третьего или последующих детей в 2023–2025 годах родителям выделяют миллион рублей для погашения ипотеки на жилье, приобретенном именно в этом субъекте.

— Но времени на эксперименты уходит очень много, а у нас его практически нет. Потому что численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых есть вероятность рождения третьего ребенка, стремительно снижается, — сказал «Известиям» председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко.

Именно поэтому, по его словам, и нужны не эксперименты, а гарантированные меры по всей стране, чтобы семьи могли планировать рождение детей.

— Мы предлагаем «многодетный», или «отцовский», капитал, который предоставляться один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату, — добавил Сергей Рыбальченко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Назвать его отцовским предлагается как раз для того, чтобы подчеркнуть разницу с уже имеющимися выплатами, пояснил он.

— Но в целом он может называться и материнским, и отцовским. Самое главное, что должен быть многодетным, ­­— резюмировал Сергей Рыбальченко.

Среди других предложений ОП РФ — расширить направления использования средств материнского капитала для многодетных семей. Например, на ежемесячные выплаты на детей до 18 лет в размере прожиточного минимума на ребенка при среднедушевом доходе не выше двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. А также на приобретение семейного автомобиля отечественного производства или коммерческий наем жилья, если семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Поддержать рублем и психологом

Возраст, когда женщины заводят детей, сейчас заметно вырос , рассказал «Известиям» врач акушер-гинеколог Владимир Сурсяков.

— Сейчас и первых детей заводят в возрасте старше, чем раньше. Когда-то это было 20–25 лет, а сейчас — после 30 и ближе к 40. Эта тенденция есть в Европе, она же есть у нас, — пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Среди причин такого смещения он назвал в том числе сложности с приобретением недвижимости для молодых семей.

— Чтобы обеспечить ребенка, необходимо обеспечить в первую очередь себя самих, доход в семье, и только потом мы будем говорить уже о детях. Поэтому если у молодых людей нет постоянной стабильной зарплаты, если они не могут себе позволить жить в нормальной квартире, то как они могут позволить себе завести ребенка? — сказал он.

Поэтому меры поддержки должны, по его мнению, прежде всего помогать семье решать жилищный вопрос.

Меры материальной поддержки семей, планирующих рождение ребенка, считают актуальными и в Госдуме. По оценкам экспертов, прирост населения дают не молодые семьи, у которых рождается первый ребенок, а многодетные, которые уже имеют двоих, троих детей и последующего, напомнила «Известиям» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Поэтому такие меры всегда важны. Но я бы не стала упирать на деление капитала на материнский, отцовский и так далее. Потому что роль матери и роль отца равны в воспитании детей, в обязательствах перед детьми, — подчеркнула она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ряде случаев отцы и сейчас могут получить материнский капитал, напомнила депутат. Например, если мать лишена родительских прав.

Государство многое делает для повышения рождаемости, но так как демографический вопрос стоит довольно остро, лучше перестараться чем упустить, добавила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

— Надо продолжать увеличивать имеющийся материнский капитал и расширить возможности его использования. Эта мера поддержки показала хороший результат, ее и следует совершенствовать, — полагает она.

Также депутат считает важным разрабатывать новые виды поддержки рожениц, будущих матерей, молодых матерей, многодетных матерей, матерей-одиночек. На государственном уровне нужно выстроить систему психологической и материальной для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, подчеркнула законодатель.