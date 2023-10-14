Пусть маме повысят: декретные пособия увеличат на 54%

Расходы Социального фонда РФ на декретные выплаты и больничные в 2024 году составят более 1,1 трлн рублей (678,4 млрд рублей — выплаты по больничным листам). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе фонда. Между тем в Совете Федерации предложили сделать размер материнских пособий сопоставимым со средним доходом по региону. В свою очередь, омбудсмены призывают не устанавливать требование к стажу застрахованной матери, а производить начисление пособия в размере 100% среднего заработка, даже если стаж женщины менее шести месяцев. Подробности — в материале «Известий».

На сколько повысят материнские пособия в 2024 году

В будущем году пособие по материнству будет на 54% больше по сравнению с текущим годом , рассказали «Известиям» в Соцфонде России (СФР).

Во время заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей председатель Социального фонда Сергей Чирков сообщил о том, что массовые расходы фонда на матерей «увеличатся значительно и в сумме составят 678 млрд рублей». «Выплаты в следующем году вырастут в 1,5 раза, а через год, то есть в 2025 году, они увеличатся в два раза» , — подчеркнул глава Соцфонда.

В общей сложности на поддержку семей и детства в следующем году предлагается направить свыше 2,2 трлн рублей (на 300 млрд больше, чем в текущем году). «Всего на ежемесячные пособия, то самое единое пособие, в бюджете фонда предусмотрено 1,6 трлн рублей. 1,3 трлн рублей — это федеральные деньги, 300 млн рублей — это деньги субъектов» , — сказал глава СФР.

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— Грядущее увеличение выплат само по себе очень важно, поскольку страна испытывает экономический кризис, всё дорожает, и совершенно справедливо, что в таких условиях социальная поддержка семей с детьми для государства является главным приоритетом, — отмечает сенатор РФ, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова. — Однако прямого следствия между повышением выплат и повышением рождаемости вряд ли можно ожидать, так как проблема бедности никуда не делась, особенно если говорить о семьях и женщинах, живущих в сельской местности (сельское население в России в 2023 году составляет 25,26 %, согласно данным Росстата. — Ред.)

Сенатор РФ поясняет, что в нашей стране пособие по беременности и родам равняется 100% среднего заработка работающей женщины. При этом размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от ее среднего заработка.

— Надо понимать, что зарплаты в сельской местности сегодня на порядок ниже, чем в городах , — подчеркивает Ольга Епифанова. — И если сельская женщина получает зарплату в размере МРОТ, то, соответственно, и пособие ей насчитают минимальное или чуть больше.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля 2023 года составляет 8 591 рубль. Сенатор отметила, что одна упаковка подгузников (24 штуки) стоит минимум 500 рублей, трехсотграммовая банка молочной смеси, если ребенок на искусственном вскармливании, — от 450 рублей и более.

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— Я уже не говорю об одежде, кроватке, коляске, ванночке, присыпках, мазях, пеленках и прочих необходимых вещах, — говорит Епифанова. — Таким образом, сельская семья и сельская женщина проигрывают городским в части размеров пособий, хотя суммарный коэффициент рождаемости на селе выше, чем в городах.

Для сокращения этого разрыва сенатор предлагает сделать размер пособий сопоставимым со средним доходом по региону.

Напомним, что ранее в кабмине предложили проиндексировать материнский капитал с 1 февраля следующего года по уровню фактической инфляции . В проекте закона Соцфонда указано, что в будущем году на предоставление маткапитала планируется заложить сумму в размере 495,07 млрд рублей, а в 2025 году — 530,85 млрд рублей.

Помощь матерям рассчитана формально

В соответствии с ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной (работающей) женщине в размере 100% среднего заработка, если она имеет страховой стаж более шести месяцев, в противном случае размер пособия не превышает одного МРОТ.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец считает, что целесообразно не устанавливать требование к стажу застрахованной матери, а производить начисление пособия в размере 100% среднего заработка, даже если стаж женщины менее шести месяцев.

Гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко отмечает, что исходить нужно из приоритета благополучия семьи, здоровья матери и ребенка. ВОЗ считает, что здоровье ребенка на 20% определяет наследственность и на 80% — условия окружающей среды, образ жизни и питание. А первая 1 тыс. дней жизни — 270 дней беременности и первые два года жизни — оказывают, по словам экспертов, решающее влияние на будущее ребенка. Соответственно, критичными сегодня являются период от зачатия до наступления права на пособие по беременности и родам, замечает эксперт ОП РФ.

— Вот почему единое пособие в размере 0,5 ПМ, которое сейчас предоставляется беременным при среднедушевых доходах ниже прожиточного минимума, стоит увеличить до прожиточного минимума и выплачивать всем без оценки нуждаемости при регистрации беременности, — подчеркивает Сергей Рыбальченко. — Помимо помощи, этот формат снизит риски рождения детей вне брака, особенно первых. Второй период повышенных социальных рисков наступает в период отпуска по уходу за ребенком. Особенно для женщин с низким и высоким уровнем заработной платы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его мнению, ограничение пособия размером 40% от средней заработной платы, максимумом в 33,2 тыс. рублей и минимумом в 8,5 тыс. рублей автоматически создает риски бедности и не стимулирует рождение следующего по очередности ребенка.

С учетом снижения абсолютного числа рождений в полтора раза с 2016 года, Рыбальченко предлагает пересмотреть действующую схему страховых выплат и включить вариант гибкого отпуска, стимулирующего женщин раньше выходить на работу. Например, на первого ребенка первые полгода это должно быть 100%, следующие полгода — 80%, от года до 1,5 лет — 60%.

— А, если мама продолжает работать, то только 40%, — считает Сергей Рыбальченко. — На второго ребенка 100% до года, и 80% — до 1,5 лет. На третьего и последующих детей — 100% до 1,5 лет. Многодетные мамы имеют минимальные шансы выйти на работу и нуждаются в повышенном уровне защиты. А минимум в этой ситуации установить на уровне двух прожиточных минимумов в регионе до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Также, по его словам, следует изменить действующее правило, когда при совпадении по времени двух видов отпуска — по уходу за ребенком и по беременности и родам — женщине предоставляется право выбора одного из двух пособий. Эксперт подчеркивает, что единое пособие для многодетных семей в размере 0,5 ПМ на каждого ребенка следует сделать универсальным, то есть предоставлять без учета фактора нуждаемости по факту наличия детей. Такой подход будет стимулировать рождаемость во всех семьях, а не только в малоимущих. Часть этих предложений ранее направляли в правительство от Общественной палаты РФ.

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Пособие должно быть не только для малоимущих

Профессор кафедры государственных РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова разъясняет, что в этом году пособие женщинам по беременности и родам рассчитывается, исходя из размера среднего дневного заработка работницы за два года (730 дней), предшествующих году ухода в отпуск по беременности и родам. Если выход в декрет состоялся в 2023 году, то в расчет принимается заработок за 2021—2022 годы.

При этом имеется ограничение «сверху»: размер среднего заработка ограничен предельным размером базы по взносам по временной нетрудоспособности и материнству в СФР.

В нынешнем году максимальный заработок для расчета пособия складывается из предельной базы за 2021 год (966 тыс. рублей) и предельной базы за 2022 год (1,032 млн рублей). Размеры лимитов предполагают наличие заработка у женщины в размере не более 80,5 тыс. рублей в месяц в 2021 году и 86 тыс. рублей в месяц в 2022 году.

Таким образом, максимальный размер среднего дневного заработка будет не выше 2 737 рублей. Учитывая, что стандартный отпуск по беременности и родам составляет 140 календарных дней, то максимальный размер пособия будет порядка 383 177 рублей.

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— Если зарплата у женщины была низкая, то есть среднедневной заработок ниже федерального МРОТ, то пособие рассчитывается, исходя из размера МРОТ (сейчас 16 242 рубля), — отмечает Юлия Финогенова. — Следовательно, минимальный размер пособия по беременности и родам составляет 24 МРОТ (в 2023 году это 74 757 рублей за 140 календарных дней отпуска). А среднедневное минимальное пособие равно 533,98 рубля.

Поскольку средняя зарплата в России в 2023 году — 66,7 тыс. рублей, а медианная — 53 571 рубль (июль 2023 года), то максимальный размер пособий по беременности и родам вполне соответствует текущим зарплатным реалиям.

Юлия Финогенова замечает, что относительно минимального пособия оно позволяет обеспечить лишь по нижней границе низкооплачиваемые категории женщин, поскольку его размер рассчитывается, исходя из ежегодно индексируемого на уровень инфляции МРОТ. При этом для женщин с низкими доходами положены также выплаты вставшим на учет на ранних сроках беременности, ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, единое пособие.

Справка «Известий» В Минтруда России «Известиям» сообщили, что в настоящее время в субъектах РФ сформированы региональные программы, направленные на улучшение репродуктивного здоровья, расширение вариативности форм дошкольного образования, улучшение жилищных условий, поддержку работающих родителей. Кроме того, в рамках проекта «Содействие занятости» реализуются программы, направленные на поддержку молодых матерей, в том числе и студенток, а также меры, которые способствуют развитию дистанционных форм занятости для женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отец может уйти в отпуск по уходу за ребенком

В РФ по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (ст. 256 ТК РФ), напомнили в Роструде. При этом отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

Для того чтобы уведомить работодателя и воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, достаточно обратиться к компании с соответствующим заявлением.

Вместе с тем, в Роструде отметили, что в случае, если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком предоставляется одному из указанных лиц.