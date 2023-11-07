Реклама
Прямой эфир
Спорт
Звонарева и Зигемунд в парном разряде выиграли Итоговый турнир WTA
Мир
Более 100 компаний в Британии признались в нарушении санкций против России
Политика
Минфин поддерживает добровольные взносы чиновников в фонд поддержки бойцов СВО
Экономика
Средние лимиты по кредиткам выросли на треть до 106 тыс. рублей
Мир
Число раненых военных США при ударах по базам на Ближнем Востоке выросло до 45
Общество
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
Мир
ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийском Идлибе
Мир
WSJ сообщила об укреплении рубля из-за потолка цен на нефть
Мир
Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе
Мир
В Южной Осетии сообщили об оказании сопротивления нарушителями границы с Грузией
Мир
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Мир
В МИД РФ сообщили о завершении процедуры выхода из ДОВСЕ
Мир
США сочли неприемлемыми слова израильского министра о ядерном ударе по Газе

На треть больше россиян обратились за маткапиталом в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первом полугодии 2023 года средствами материнского капитала решили распорядиться порядка 1 млн человек — на треть больше, чем в прошлом году. Это следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения бюджета Соцфонда.

На роду отписано: маткапитал на первенца могут ограничить возрастом матери
Как эта мера скажется на показателях рождаемости

При этом число семей с детьми, которые получили сертификат после рождения ребенка в январе–июне этого года, выросло незначительно — на 1,2%, до 457,6 тыс. В целом за этот период на маткапитал из Соцфонда было направлено 206,9 млрд рублей.

Рост распоряжений связан с изменениями в структуре направлений, по которым семьи расходуют средства материнского капитала, заявили «Известиям» и в Минтруде. Там уточнили, что становится всё более популярной возможность использовать сертификат на образование.

Эксперты назвали и другие причины. Во-первых, обращаются и те, у кого родился первый ребенок, и те, кому дали сертификат ранее, но решили воспользоваться только сейчас, пояснила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Во-вторых, жители новых регионов, в соответствии с законодательством РФ, получили право на выплату. При этом семьи из этих субъектов могут получить поддержку на детей, рожденных с 2007 года, указала Долженкова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семейное вложение: на треть больше россиян обратились за маткапиталом в 2023-м

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023