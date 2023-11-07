На треть больше россиян обратились за маткапиталом в 2023 году

В первом полугодии 2023 года средствами материнского капитала решили распорядиться порядка 1 млн человек — на треть больше, чем в прошлом году. Это следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения бюджета Соцфонда.

При этом число семей с детьми, которые получили сертификат после рождения ребенка в январе–июне этого года, выросло незначительно — на 1,2%, до 457,6 тыс. В целом за этот период на маткапитал из Соцфонда было направлено 206,9 млрд рублей.

Рост распоряжений связан с изменениями в структуре направлений, по которым семьи расходуют средства материнского капитала, заявили «Известиям» и в Минтруде. Там уточнили, что становится всё более популярной возможность использовать сертификат на образование.

Эксперты назвали и другие причины. Во-первых, обращаются и те, у кого родился первый ребенок, и те, кому дали сертификат ранее, но решили воспользоваться только сейчас, пояснила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Во-вторых, жители новых регионов, в соответствии с законодательством РФ, получили право на выплату. При этом семьи из этих субъектов могут получить поддержку на детей, рожденных с 2007 года, указала Долженкова.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семейное вложение: на треть больше россиян обратились за маткапиталом в 2023-м