Семейное вложение: на треть больше россиян обратились за маткапиталом в 2023-м

На треть больше россиян обратились за маткапиталом в 2023 году — 1 млн человек, заявили в Счетной палате («Известия» изучили доклад). Но это не значит, что в стране стали больше рожать. Основная причина — выдача сертификатов в новых регионах. А также «отложенный спрос»: всё чаще средства направляют на образование детей, сразу после рождения этого сделать нельзя, пояснили в Соцфонде. По мнению аналитиков, рост обращений продолжится, несмотря на снижение рождаемости в стране.

Сколько семей обратились за использованием маткапитала

В первом полугодии 2023-го средствами маткапитала решили распорядиться 1 млн человек — на треть больше, чем в прошлом году. Это следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения бюджета Соцфонда («Известия» с ним ознакомились). При этом число семей с детьми, которые получили сертификат после рождения ребенка в январе–июне этого года, выросло незначительно — на 1,2%, до 457,6 тыс. В целом за этот период на маткапитал было направлено 206,9 млрд рублей из Соцфонда.

Всего с момента запуска программы в 2007 году по 1 июля 2023-го сертификаты получили 13,3 млн семей, а обратились за их использованием — 12,7 млн (96%).

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Справка «Известий» Маткапитал оформляется в беззаявительном порядке в течение двух недель после регистрации рождения. Средства можно направить на улучшение жилищных условий (в том числе ипотеку), образование детей, формирование накопительной пенсии матери и социальную адаптацию ребенка-инвалида. Кроме того, семьи с низкими доходами могут получать из начисленных средств ежемесячную выплату до достижения ребенком трех лет. При этом можно распределить сертификат одновременно по нескольким направлениям, но его нельзя обналичить.

В 2023-м маткапитал на первого ребенка составляет 587 тыс. рублей, на второго — 775,6 тыс. В следующем году стоимость сертификата повысится до 631 тыс. (на первенца) и 834 тыс. (на второго).

На что тратят средства маткапитала

В первом полугодии 2023-го чаще всего маткапитал направляли на улучшение жилищных условий, следует из отчета СП. Такие заявления подали 458,7 тыс. человек (+1,6% к прошлому году). Между тем значительно — на четверть — выросло число запросов на получение образования ребенка: до 133 тыс., отмечается в докладе.

Интерес семей к направлению денег на обучение растет не первый год, сообщили «Известиям» в пресс-службе Соцфонда. Там добавили, что в этом есть очевидная логика: сначала граждане решают вопросы обустройства, а затем, по мере взросления ребенка, задумываются о его образовании.

— Но если по улучшению жилья из года в год сохраняется равномерная динамика обращений, то по обучению фиксируется рост. За прошедший год эта тенденция получила новый импульс, поскольку гражданам позволили оплачивать маткапиталом частные детские сады и кружки, открытые индивидуальными предпринимателями, — сказали в СФР.

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Счетная палата также отметила в своем отчете рост числа обращений за ежемесячными выплатами из средств маткапитала. За шесть месяцев 2023-го их получили на четверть больше человек — 271 тыс.

В Соцфонде объяснили интерес к регулярным выплатам тем, что с 2023-го средства предоставляются также на первенца до трех лет — значит, получить их могут больше родителей. Раньше семьи имели такую возможность только при появлении второго ребенка, при этом им назначалась одна выплата, даже если было несколько детей, подчеркнули там.

По более оперативным данным Соцфонда (на 1 октября), на обучение из средств маткапитала направлено уже 225,7 тыс. заявлений в 2023 году, на ежемесячную выплату — 323,3 тыс.

Рост числа обращений связан с изменениями в структуре направлений, по которым семьи расходуют средства материнского капитала, подтвердили «Известиям» и в Минтруде. Там уточнили, что всё более популярной становится возможность использовать сертификат на образование.

— По таким направлениям, как образование ребенка и ежемесячные выплаты на детей до трех лет, сумма сертификата расходуется небольшими частями каждый месяц, порой на протяжении нескольких лет. Это также сказывается на росте числа обращений за средствами сертификата, — отметили в Минтруде.

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Почему увеличилось число обращений за маткапиталом

— Увеличение числа обращений за распоряжением маткапиталом обусловлено рядом причин. Во-первых, обращаются и те, у кого родился первый ребенок, и те, кому дали сертификат ранее, но решили воспользоваться только сейчас. Во-вторых, жители новых регионов в соответствии с законодательством РФ получили право на выплату. При этом семьи из этих субъектов могут получить поддержку на детей, рожденных с 2007 года, — объяснила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

В августе в Соцфонде заявляли, что сертификаты на маткапитал оформили для 93 тыс. семей из новых регионов. Сколько из них воспользовались средствами, в фонде не уточнили.

В-третьих, возможность распоряжаться средствами сразу по нескольким направлениям также повлияла на рост количества заявлений, добавила она.

Цели, на которые можно использовать маткапитал сразу и через три года, различаются, отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Так, без ожидания можно потратить его на ипотеку, в том числе военную, товары и услуги для детей-инвалидов, дошкольное образование и присмотр за ребенком, ежемесячную выплату. Спустя три года средства можно направить на улучшение жилусловий, обучение, формирование накопительной пенсии матери, перечислила эксперт.

Таким образом, сейчас реализуется отложенный спрос на те направления, которые можно использовать по истечении трех лет, подчеркнула она.

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Рост обращений, по мнению Юлии Долженковой, продолжится, поскольку размер маткапитала с каждым годом растет с учетом инфляции, а возможность его потратить и решить насущные проблемы весьма актуальна. Как отметила эксперт, люди в условиях кризисной экономики предпочитают жить сегодняшним днем.

— При этом маткапитал — весьма серьезная поддержка, поскольку позволяет решать жилищные вопросы и дает возможность получить образование ребенку, — уверена профессор.

Однако число семей, получивших сертификат, расти в ближайшие годы, скорее всего, не будет, считает старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. Дело в том, что в России неуклонно снижается рождаемость. Льгота, безусловно, поддерживает тех, кто хочет завести детей, но сложно утверждать, что она мотивирует принять такое решение.

Согласно материалам к проекту бюджета Соцфонда на следующую трехлетку, власти ожидают снижение рождаемости до 1,17 млн человек 2024-м. Далее предполагается, что цифры будут только сокращаться: 1,15 млн в 2025-м и 1,14 млн в 2026-м. Прогноз на этот год — 1,25 млн детей (минимум с 1999 года, когда родились 1,21 млн).