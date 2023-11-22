В Госдуме рассказали о мерах поддержки семей с детьми

В России помимо средств материнского капитала предусмотрены и другие меры поддержки детства, материнства и отцовства. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила в среду, 22 ноября.

Депутат добавила, что с 2021 года материнский капитал по поручению президента России Владимира Путина индексируется не на прогнозное значение, а на реальный процент инфляции.

«Таким образом, на 2024 год он будет проиндексирован на 7,5%. Размер на первого ребенка составит 631 тыс. рублей, а на второго, при условии, что ранее мера не предоставлялась, он составит почти 834 тыс. рублей», — рассказала парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

Бессараб напомнила, что кроме средств материнского, семейного, капитала предусмотрены еще единое детское пособие, горячее питание в школах с первого по четвертый класс, а для многодетных семей горячее питание предоставляется независимо от возраста.

Ранее, 14 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта «Демография» сообщила, что свыше 373 тыс. российских семей получили сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев 2023 года, передает НСН.

Она добавила, что в рамках реализации нацпроекта был введен в эксплуатацию 1641 детский сад, что позволило создать более 238 тыс. мест, передает RT.

При этом 7 ноября стало известно, что, согласно докладу Счетной палаты, в первом полугодии текущего года средствами материнского капитала решили распорядиться порядка 1 млн человек — на треть больше, чем в 2022-м.