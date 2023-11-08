Насчитали до ста: объем кредитов бизнеса и граждан впервые превысил 100 трлн

Суммарный портфель кредитов населения и бизнеса впервые превысил 100 трлн рублей, следует из статистики ЦБ , которую проанализировали «Известия». С начала года объем вырос на 19%. Теперь он составляет уже 67% ВВП . На фоне восстановления потребительского спроса в розничном кредитовании отмечается перегрев, риски накапливаются в ипотечном сегменте, считают в Банке России. Эксперты ожидают замедления выдачи займов на фоне роста ключевой ставки до 15% . В то же время ссуды бизнесу поддерживают экономическую активность и рост ВВП, при этом предприниматели в основном берут в долг под плавающий процент.

Долги растут

Общий объем ссуд населения и бизнеса вырос на 19% за девять месяцев 2023-го. По итогам сентября он составил рекордные 101,2 трлн рублей , следует из данных Центробанка. Основная его составляющая — кредитный портфель бизнеса, он достиг 70,5 трлн. Займы населению составили 30,7 трлн. Причем большая часть пришлась на ипотеку — 17,1 трлн.

Спрос корпораций на заемное финансирование вызван восстановлением деловой активности в экономике и замещением внешнего долга, отмечается в проекте основных направлений развития финрынка на 2024–2026 годы (документ подготовлен ЦБ).

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

При этом в розничном кредитовании уже заметны признаки перегрева на фоне восстановления потребительского и инвестиционного спроса граждан . Рост должен быть сбалансированным, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банке России. Там пояснили: если повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения, то это приводит к наращиванию долговой нагрузки россиян. Сейчас эта тенденция в особенности заметна в жилищном кредитовании.

Так, на 1 октября прирост ипотеки за 12 месяцев превысил 32% . При этом номинальные среднедушевые доходы населения увеличились гораздо скромнее (по итогам II квартала — на 8,2% к аналогичному периоду 2022-го), отметили в ЦБ.

Сейчас его обеспокоенность в первую очередь вызывает ипотека. Агрессивное наращивание банками этого сегмента происходит за счет более рискованных групп клиентов . За два года заемщикам с высокой долговой нагрузкой (людям, у которых больше 80% среднемесячных доходов уходит на погашение займов) выдавалась почти половина всех ссуд. За тот же период значительно повысилась и доля кредитов с небольшим первоначальным взносом (до 20%). Сейчас это каждый второй заем на жилье (51%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Динамика потребительского кредитования в 2023 году тоже оказалась высокой : по итогам сентября портфель необеспеченных ссуд увеличился на 15% к аналогичному месяцу предыдущего года, отметили в регуляторе. Однако стандарты выдач улучшились. Как считают в ЦБ, в этом помогли макропруденциальные лимиты (ограничения выдачи рискованных займов клиентам с высоким показателем долговой нагрузки — ПДН). В III квартале заемщикам с высоким ПДН выдавалось лишь 25% ссуд (в конце 2022-го их было 36%).

«Известия» обратились в крупнейшие банки с вопросом, отмечают ли там повышение спроса на ссуды и видят ли в связи с этим риски. Корпоративный кредитный портфель «Сбера» по МСФО увеличился на 21,9% с начала года и по итогам девяти месяцев составил 22,7 трлн рублей, рассказали в пресс-службе банка. Там уточнили: розничный сегмент за тот же период вырос на 22,1%, превысив 15,2 трлн. При этом качество портфеля остается на стабильном уровне.

Кредитный портфель физлиц в крымском РНКБ (входит в группу ВТБ) с начала года увеличился на 22% и превысил 130 млрд рублей по итогам октября, сообщили в пресс-службе финорганизаци. Там добавили: после повышения ставок рост незначительно замедлился. Однако на фоне увеличения ключевой до 15% в конце октября и дальнейшей реакции банков клиенты будут переходить на сберегательную модель поведения.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Кредитные риски

По данным Росстата, в 2022 году ВВП превысил 151 трлн рублей, согласно прогнозам Минэка в этом году он вырастет на 2,8%. То есть общий объем кредитов населения и бизнеса составил около 67% от ВВП .

Однако повод для беспокойства появится, только если портфель одной группы заемщиков превысит 80% от ВВП, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Сейчас же, например, сегмент бизнеса (70 трлн) занимает лишь 45%. Это значит, что у предприятий достаточно ресурсов для реализации их инвестиционных проектов. Кроме того, заемные средства, скорее всего, станут основой для роста экономики в этом и следующем годах, считает эксперт.

Основной причиной увеличения корпоративного кредитного портфеля за прошедшие девять месяцев стало повышение спроса на ссуды со стороны малого и среднего бизнеса , в том числе по льготным программам, пояснила Наталья Мильчакова. Крупный бизнес для привлечения финансирования прежде всего использует выпуск облигаций.

Предприятия берут больше средств, чтобы удовлетворить внутренний спрос на фоне ухода некоторых иностранных компаний с рынка , добавил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Кроме того, по его словам, на динамику корпоративного кредитного портфеля заметное влияние оказала валютная переоценка на фоне серьезного снижения курса рубля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Эффект оказывают и меры правительства по стимулированию отечественного производства товаров и услуг, сообщил доцент департамента стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян. В то же время рост объема ссуд населения, по его мнению, связан с определенным падением уровня жизни.

Если говорить о закредитованности бизнеса, то при сохранении устойчивого спроса со стороны потребителей (внутри страны и за рубежом) особой угрозы набранный портфель займов не несет, уверен эксперт. Однако перегрев в рознице может привести к увеличению просроченной задолженности.