Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Соответствующий указ российского лидера опубликован в среду, 22 ноября, на официальном портале правовых актов.

Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей.

Российский лидер также поручил правительству РФ до 27 декабря образовать организационный комитет по проведению Года семьи и утвердить его состав, а также разработать план основных мероприятий. Председателем оргкомитета глава государства назначил вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Накануне, 21 ноября, президент РФ назвал институт семьи основой государства. Поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации являются приоритетом России, подчеркнул Путин в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь Дня матери.

1 сентября глава государства анонсировал проведение в России нового конкурса для всей семьи, который будет вносить вклад в развитие семейных ценностей. Сообщалось, что проект получил название «Это у нас семейное», ожидается, что с его помощью семьи будут объединяться через общие дела.