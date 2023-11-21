Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новая категория заемщиков появится в России в следующем году
Мир
Небензя сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 8 декабря
Мир
Нетаньяху заявил о предстоящем тяжелом решении по освобождению заложников
Мир
Европарламент включил Крым в Россию на карте
Происшествия
Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в ДТП в возрасте 27 лет
Мир
Москва направила Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации танка РФ
Мир
Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии вопросы строительства Союзного государства
Общество
Путин назвал институт семьи основой России
Общество
Собянин анонсировал открытие катков с искусственным льдом в Москве 24 ноября
Мир
Глава МИД Армении не примет участия в заседаниях ОДКБ в Минске
Общество
Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тыс. рублей
Общество
Пробки в Москве вечером 21 ноября достигли 9 баллов

Путин назвал институт семьи основой России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь предстоящего Дня матери, назвал институт семьи основой России.

Российский лидер также заявил, что поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации являются приоритетом РФ.

«Подчеркну: вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов. Ведь семья — это основа основ. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности», — отметил глава государства.

Праздничный концерт «Мать — героиня» в Государственном Кремлевском дворце посетили почти 6 тыс. мам. На нем выступили Денис и Наталья Майдановы, Диана Гурцкая, Юлия Барановская, Родион Газманов, Александр Добронравов, Глеб Матвейчук, Игорь Слуцкий и другие.

Будущее, семья, Родина: темы уроков «Разговоры о важном» в ноябре-2023
Еженедельные занятия повествуют обучающимся о самых важных вопросах современности

День матери в стране отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году праздник выпадает на 26 ноября.

Ранее в этот день «Известия» узнали, что партия ЛДПР предлагает родившим ребенка женщинам до 25 лет выдавать пособие в 200 тыс. рублей. Законопроект уже подготовлен ко внесению в Госдуму.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023