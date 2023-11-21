Путин назвал институт семьи основой России

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь предстоящего Дня матери, назвал институт семьи основой России.

Российский лидер также заявил, что поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации являются приоритетом РФ.

«Подчеркну: вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов. Ведь семья — это основа основ. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности», — отметил глава государства.

Праздничный концерт «Мать — героиня» в Государственном Кремлевском дворце посетили почти 6 тыс. мам. На нем выступили Денис и Наталья Майдановы, Диана Гурцкая, Юлия Барановская, Родион Газманов, Александр Добронравов, Глеб Матвейчук, Игорь Слуцкий и другие.

День матери в стране отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году праздник выпадает на 26 ноября.

Ранее в этот день «Известия» узнали, что партия ЛДПР предлагает родившим ребенка женщинам до 25 лет выдавать пособие в 200 тыс. рублей. Законопроект уже подготовлен ко внесению в Госдуму.