Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новая категория заемщиков появится в России в следующем году
Мир
Небензя сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 8 декабря
Мир
Нетаньяху заявил о предстоящем тяжелом решении по освобождению заложников
Мир
Европарламент включил Крым в Россию на карте
Происшествия
Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в ДТП в возрасте 27 лет
Мир
Москва направила Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации танка РФ
Мир
Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии вопросы строительства Союзного государства
Общество
Путин назвал институт семьи основой России
Общество
Собянин анонсировал открытие катков с искусственным льдом в Москве 24 ноября
Мир
Глава МИД Армении не примет участия в заседаниях ОДКБ в Минске
Общество
Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тыс. рублей
Общество
Пробки в Москве вечером 21 ноября достигли 9 баллов

Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тыс. рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родившим ребенка женщинам до 25 лет предложили выдавать пособие в 200 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР.

«В России за последние 10 лет значительно снизилась рождаемость. Данная тенденция может привести к демографической катастрофе. Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительных материального положения и жилищных условий», — говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении «Известий».

Кроме того, там отмечается, что многие женщины в настоящее время стремятся стать финансово независимыми, а для этого им необходим опыт работы, который позволит в дальнейшем получать большую заработную плату, чем на начальных этапах.

«Предстоящие расходы на содержание ребенка отпугивают многих россиянок от рождения детей. Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам, в возрасте до 25 лет, и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей. Причем такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребенка, родившегося в возрасте до 25 лет», — отмечается в документе.

Также в нем сообщается, что порядок и условия назначения и выплаты указанного государственного пособия будут устанавливаться уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

«Чем раньше семья завела первого ребенка, тем больше шансов, что семья потом станет многодетной. Именно за это выступает наша партия. Почему детей не заводят до 25 лет? Потому что нет денег чтобы снять квартиру, решить какие-то еще вопросы. Поэтому мы предлагаем оказать таким семьям финансовую помощь», — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

По его словам, эти деньги позволят купить всё необходимое для новорожденного.

Пусть маме повысят: декретные пособия увеличат на 54%
Выплаты в следующем году вырастут в 1,5 раза, а в 2025 году — вдвое

Ранее, в октябре, сообщалось, что правительство РФ внесет в Госдуму законопроект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета. Предоставляться средства будут и в случае, когда человек решит на время отпуска по уходу за ребенком устроиться в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя. Вводимая норма должна заработать с 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023