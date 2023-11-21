Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тыс. рублей

Родившим ребенка женщинам до 25 лет предложили выдавать пособие в 200 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР.

«В России за последние 10 лет значительно снизилась рождаемость. Данная тенденция может привести к демографической катастрофе. Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительных материального положения и жилищных условий», — говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении «Известий».

Кроме того, там отмечается, что многие женщины в настоящее время стремятся стать финансово независимыми, а для этого им необходим опыт работы, который позволит в дальнейшем получать большую заработную плату, чем на начальных этапах.

«Предстоящие расходы на содержание ребенка отпугивают многих россиянок от рождения детей. Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам, в возрасте до 25 лет, и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей. Причем такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребенка, родившегося в возрасте до 25 лет», — отмечается в документе.

Также в нем сообщается, что порядок и условия назначения и выплаты указанного государственного пособия будут устанавливаться уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

«Чем раньше семья завела первого ребенка, тем больше шансов, что семья потом станет многодетной. Именно за это выступает наша партия. Почему детей не заводят до 25 лет? Потому что нет денег чтобы снять квартиру, решить какие-то еще вопросы. Поэтому мы предлагаем оказать таким семьям финансовую помощь», — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

По его словам, эти деньги позволят купить всё необходимое для новорожденного.

Ранее, в октябре, сообщалось, что правительство РФ внесет в Госдуму законопроект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета. Предоставляться средства будут и в случае, когда человек решит на время отпуска по уходу за ребенком устроиться в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя. Вводимая норма должна заработать с 2024 года.