Будущее, семья, Родина: темы уроков «Разговоры о важном» в ноябре 2023

Каждый понедельник в российских школах, техникумах и колледжах для обучающихся разных возрастов проводят «Разговоры о важном». На уроках дети узнают об истории, географии, культуре и государственном устройстве России, а также о ее роли в мировых процессах. Все занятия строятся в формате дискуссий разной сложности, в зависимости от возраста учеников, а педагоги готовят медиаматериалы и определенный сценарий урока. На некоторых уроках обсуждают темы, которые касаются жизни непосредственно самих школьников. Что будут обсуждать на «Разговорах о важном» в ноябре 2023 года — в материале «Известий».

Разговоры о важном 13 ноября: Россия — взгляд в будущее

На уроке 13 ноября школьникам и студентам расскажут о технологичном будущем России. Уже сейчас по столице курсируют электробусы, изобретаются сотни сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ), высокие технологии помогают гражданам даже в сфере здравоохранения — например, компании занимаются разработкой бионических протезов. Технологии внедрились во все сферы человеческой жизни и этот процесс необратим. В Москве на ВДНХ стартовала выставка «Россия», в рамках которой представлены выдающиеся достижения нашей страны в самых разных отраслях: здесь с ними можно познакомиться наглядно.

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В рамках «Разговоров о важном» руководитель направления цифровых ресурсов образовательной экосистемы «Самолетум» Андрей Комиссаренко в видео-уроке расскажет о революции в сфере искусственного интеллекта. В этом направлении, по словам эксперта, Россия занимает одну из ключевых позиций. ИИ становится помощником в образовании, медицине, креативных индустриях.

Международная выставка-форум «Россия» на территории ВДНХ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Так на Московском урбанистическом форуме показали сервис, который анализирует качество речи и коммуникации, а затем дает советы по улучшению речи. А в московских поликлиниках нейросети помогают ставить диагнозы.

Также на уроке школьники узнают о понятии технологический суверенитет — это способность государства обеспечить научно-техническое развитие и промышленность силами отечественных ученых. Комиссаренко пояснит, почему этот суверенитет необходим для готовности страны к непредвиденным кризисам. Москва занимает лидирующие позиции в рейтинге по научно-техническому развитию за 2022 год. Кроме того, столицу номинировали на 15 российских премий и пять международных. В уроке московские школьники расскажут о том, как реализуют свой профессиональный потенциал уже сейчас, во время обучения.

Для школьников проведут игру-викторину «Язык не для всех, в ходе которой ученики познакомятся с новыми понятиями в области цифровых технологий и с профессиями будущего. Также учителя продемонстрируют интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в ходе которого школьники познакомятся с 12 направлениями профессиональной деятельности, которые охватывают 50 перспективных профессий.

Разговоры о важном 20 ноября: взаимоотношения в семье

Ключевой темой на уроке 20 ноября станут взаимоотношения в семье. Занятие проводится в преддверии праздника Дня матери в России, который проходит ежегодно в последнее воскресенье ноября. В 2023 году День матери выпадает на 26 ноября. Обучающимся расскажут о роли матери в жизни каждого человека, о безоговорочной материнской любви и о том, легко ли быть матерью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Праздник молодой, его утвердили в 1998 году по указу президента Бориса Ельцина. Каких-то особенных традиций у этого праздника нет, но символ Дня матери — незабудка. Флористы говорят, что этот цветок символизирует преданность и бескорыстную любовь.

В России празднуют День матери

Школьники примут участие в дискуссии о недопонимании между мамами и детьми, причинах и решениях этих проблем. Урок включает в себя интерактивную часть в виде игры «Незаконченное предложение». Ребятам также расскажут о том как сделать своих мам счастливее.

Разговоры о важном 27 ноября: что такое Родина

В «Разговорах о важном» 27 ноября школьникам расскажут о Родине и о том, какое значение она имеет для каждого человека. Будет уделено внимание и патриотизму — любви к своей стране, которая считается одной из важных составляющих формирования здоровой и взрослой личности. Эта тема является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.

Цель занятия заключается в формировании у школьников целостного представления об исторических событиях, культурных и научных достижениях в России, воспитание патриотизма и ощущения причастности к судьбе Родины, формирование гражданской идентичности и гордости за свою страну. Обучающиеся узнают, что помимо Родины у каждого человека есть и «малая родина» — это место, где он родился.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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