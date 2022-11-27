В России празднуют День матери

Важный семейный праздник — День матери — ежегодно отмечают россияне в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 27 ноября. Об истории и значении праздника рассказал историк, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

По его словам, День матери — это очень молодой праздник.

«Его учредили в 1998 году, при Борисе Ельцине. В указе сказано, что проводится он в последнее воскресенье ноября. Попытки были ввести этот праздник и в 1915 году, но руководство страны не могло определиться с датой. Принято поздравлять всех матерей и бабушек», — указал эксперт.

По словам Солдатова, каких-то особенных традиций у этого праздника нет, но символ Дня матери — незабудка.

«Флористы говорят, что этот цветок символизирует преданность и бескорыстную любовь», — добавил историк.

Во многих странах мира День матери отмечается во второе воскресенье мая.

22 ноября в России также праздновали День сына. Эта дата не наделена официальным статусом, однако праздник является довольно известным.

В августе правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2023 году. Согласно этому решению, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.