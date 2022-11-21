Какого числа отмечается День сыновей в 2022 году в России

Во вторник, 22 ноября, в России отмечается День сына. Дата не наделена официальным статусом, что не мешает россиянам ее праздновать.

В этот день сыновей поздравляют мамы и отцы. Благодарят за доброту, отзывчивость, помощь, внимание, крепкое плечо и защиту, которую взрослые сыновья обеспечивают для своих родителей.

Говорят приятные слова и в адрес внуков — сыновей своих детей. Мальчики могут услышать важные наставления из уст опытных бабушек и дедушек.

Традиционных подарков по случаю Дня сыновей нет. Граждане могут выбрать презенты, отталкиваясь от предпочтений близких и своих возможностей. Впрочем, главный секрет самого лучшего подарка — душа, вложенная в его подготовку. Высоко ценят мужчины памятные сюрпризы, например семейные фотографии или приятные мелочи, напоминающие о беззаботном детстве.

День дочери на календаре ежегодно 25 апреля. День отца в России в 2023 году выпадает на 15 октября.

День матери в 2022 году — 27 ноября, в 2023-м — 26 ноября. В последние годы праздник приобретает всё большую популярность среди российских граждан. Поздравляют всех мам — и родивших, и воспитавших детей, и женщин, которые готовятся познать радость материнства.

В отдельных материалах — когда новогодние каникулы и как отдыхаем на Новый год – 2023.