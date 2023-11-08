ИИ в помощь: в Москве нейросети подключили к диагностике пациентов

Московские поликлиники начали использовать новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ). Он может анализировать все данные в картах пациентов за последние два года, чтобы точнее определить болезнь, — это поможет врачам не ошибиться при постановке диагноза. «Известия» выяснили, как будет работать цифровой помощник и почему он необходим в работе с некоторыми пациентами.

Для чего нужны нейросети в медицине

Во всех взрослых поликлиниках Москвы начал работать новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис разработала команда российских инженеров и высококвалифицированных врачей. Он будет помогать терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза, анализируя записи в электронной медкарте пациента за последние два года.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

По словам Раковой, такое нововведение «перевело» столичное здравоохранение на новый этап внедрения умных алгоритмов.

«Теперь ИИ не только изучает данные о здоровье (жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов), но и оценивает ретроспективную информацию — протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования. Всё это позволяет максимально точно поставить диагноз» , — подчеркнула заммэра Москвы.

При этом ИИ не заменяет врача, а ассистирует ему и дает второе мнение, подчеркнула Анастасия Ракова.

Это важно, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. К таким болезням, например, относятся застойная сердечная недостаточность, сахарный диабет и язва желудка.

Как ИИ помогает врачам в Москве, точность диагноза

По словам Анастасии Раковой, новый модуль системы будет подключаться в случаях, если во время протокола осмотра врач захочет поставить человеку заключительный диагноз. В этот момент цифровой ассистент изучит и новые записи, и все данные электронной медкарты со сроком давности не более двух лет.

В случае если диагноз, предложенный ИИ, будет отличаться от того, что напишет врач, система просигнализирует об этом и отобразит уведомление. Окончательное решение — согласиться с ней или остаться при своем мнении — останется за терапевтом.

В случае если диагнозы врача и цифрового помощника совпадут, система проинформирует, что поддерживает специалиста в его решении. По данным разработчиков, точность нового сервиса составляет 87%.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Систему поддержки принятия врачебных решений в московских поликлиниках внедрили еще в 2020 году. За три года терапевты и врачи общей практики поставили с ее помощью более 12 млн предварительных диагнозов. Кроме того, благодаря цифровому помощнику они смогли существенно сэкономить время постановки диагноза.

Новый сервис интегрирован в ЕМИАС Москвы. Платформа позволяет хранить все данные о состоянии здоровья людей в едином цифровом контуре и делать доступными в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам. Это упрощает их взаимодействие и повышает качество проводимых исследований и лечения.

Как ИИ ставит диагноз

Как объясняет «Известиям» директор направления «Цифровая медицина» кластера биологических и медицинских технологий фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Сергей Воинов, сегодня в России есть разные системы для медиков на основе ИИ. Некоторые из них представляют три вероятных варианта диагноза после первичного взаимодействия с пациентом.

— Система для постановки заключительного диагноза совершенно другого профиля и работает в другом контексте. То есть она применяется, когда врач уже готов поставить финальный диагноз и дать свои рекомендации. Можно сказать, сервис подстраховывает медика, дает важное подспорье и самопроверку , — говорит эксперт.

Новый модуль запустили совсем недавно, но уже понятно, что большая часть заключений точна и врачи ее принимают. Но это не значит, что «неудачные» варианты ошибочны — в каких-то случаях врач мог просто скорректировать диагноз, отмечает Воинов. К примеру, такое могло случиться из-за недостаточно заполненной медкарты или ошибок в описаниях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом стоит учитывать, что ИИ не просто механически обрабатывает информацию, но и обучается на большом количестве клинических данных, добавляет кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Евгений Машковский. Со временем сервис будет работать еще лучше и ошибаться реже, уверен эксперт.

— Когда система начнет работать на предельных значениях точности, она, несомненно, поможет в случаях, когда медицинской экспертизы недостаточно. Например, это важно в регионах, где нет врачей определенной специализации , — заключает Сергей Воинов.

Чем могут помочь нейросети

По мнению Евгения Машковского, сервис, который использует ИИ для поддержки диагностической работы врачей, — хороший пример того, как технологии могут усилить медицинское обслуживание, особенно в аспекте точности и скорости диагностирования.

— В его основе лежит комплексный анализ данных пациента, что позволяет учесть не только актуальное состояние здоровья, но и медицинскую историю. Это помогает избежать потенциально упущенных диагностических связей, — поясняет эксперт.

По его словам, сегодня интеграция ИИ в клиническую практику становится значительным дополнением к традиционным методам постановки диагноза. Она не только служит в качестве «второго мнения», но и обеспечивает уникальную диагностическую поддержку в случаях, когда дело касается перечня заболеваний, требующих постоянного мониторинга (например, сердечной недостаточности).

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В будущем систему с ИИ смогут применять не только в Москве, но и других городах России — в первую очередь крупных, где уже внедряются электронные медицинские карты. Подобные инструменты будут полезны и для врачей, и для самих пациентов, ведь им быстрее поставят диагноз и назначат лечение.

При этом важно понимать, что цифровой помощник может действовать лишь как вспомогательный элемент, а не замена врачебной экспертизы.

— Ключевым остается профессиональный взгляд врача, который должен осуществлять окончательный анализ и интерпретацию предложенных ИИ рекомендаций. Это подразумевает необходимость непрерывного обучения медиков для работы с такими системами, — заключает специалист.