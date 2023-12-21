Путин поручил установить единый федеральный статус многодетной семьи

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и регионам оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи. Об этом 21 декабря он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование. С соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин отметил, что меры по защите материнства и детства, а также укрепления семейных ценностей правительству и регионам необходимо проработать максимально внимательно. Помимо этого президент РФ указал на важность возрождения традиции многодетной семьи.

Ранее, 4 декабря, Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что статус многодетной семьи должен быть всероссийским. Тогда же он отметил, что власти подумают над решением этого вопроса.

До этого, 28 ноября, глава государства призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России. Он добавил, что у множества народов страны сохраняется традиция крепкой и многопоколенной семьи, что радует. При этом президент отметил, что решить демографические проблемы в стране невозможно только посредством выплат и пособий.

22 ноября Путин объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.