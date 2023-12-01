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Выплата многодетным семьям на погашение ипотеки — кто и как может получить

Многодетные семьи в России могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России семьи, взявшие квартиру в ипотеку, могут получить выплату на погашение задолженности после рождения третьего ребенка. Право на матпомощь от государства имеют и те многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 2019 по 2023 год. «Известия» рассказывают, на каких условиях и в каком размере назначается выплата.

Выплата на погашение ипотеки многодетным семьям — размер, суть

Государство безвозмездно погасит долг многодетной семьи по ипотеке на сумму 450 тыс. рублей. Использовать господдержку в качестве первого взноса не получится — деньги выделяются исключительно на погашение уже имеющейся задолженности. Долг, оставшийся после поступления выплаты, семья должна будет закрывать своими силами.

Кроме того, выплату можно получить только для погашения кредита по ипотеке. Использовать ее для закрытия других задолженностей не получится. Если долг по ипотеке меньше 450 тыс. рублей, за счет выплаты всё равно получится погасить только остаток, а получить разницу или направить ее на погашение другого кредита не выйдет.

Выплату можно использовать вместе с другими мерами поддержки от государства, противоречия в этом нет. Деньги выдаются вне зависимости от того, использовала ли семья маткапитал или оформляла ли семейную ипотеку. Налог с выделяемой суммы платить не нужно, однако если семья получила налоговый вычет, а ее затраты по итогу получения выплаты уменьшились, часть налогов придется вернуть государству.

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Семья может воспользоваться этой мерой господдержки, даже если ипотека была рефинансирована.

Выплата на погашение ипотеки многодетным семьям 2023 — условия

Программой господдержки могут воспользоваться многодетные семьи с тремя и более детьми. И родитель, оформляющий выплату, и минимум трое несовершеннолетних при этом должны иметь гражданство РФ. Ипотека в этом случае также должна быть оформлена именно на родителя. Требований к доходам, возрасту или статусу нет.

По условиям назначения выплаты кредитный договор должен быть заключен в срок до 1 июля 2023 года. Таким образом, выплату получат и те семьи, кто оформил ипотеку до вступления в силу закона в 2019 году.

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Погасить долг можно за жилье, которое было куплено у физического лица или фирмы. Ограничений на покупку недвижимости у близких родственников также нет, хотя в некоторых госпрограммах такой вариант под запретом. Также выплату выделят на погашение задолженности в результате покупки земельного участка для индивидуального жилищного строительства или квартиры в строящемся доме по договору долевого участия. Погасить долг можно и в случае с квартирой в новостройке, и со вторичным жильем.

Оформлять долю в квартире на детей — не обязательное условие. Также неважно, сколькими объектами недвижимости владеет семья. Даже если у гражданина несколько квартир, он может получить выплату на погашение ипотеки при соблюдении остальных условий. Также в рамках программы возможно погашение просроченной задолженности по основному долгу и процентам.

Как оформить выплату на погашение ипотеки многодетной семье в 2023 году

Подать заявку на получение выплаты можно в личном кабинете на портале госуслуг или же через кредитора. Сведения поступают к оператору программы АО «ДОМ.РФ». После проверки полученных сведений и при принятии положительного решения оператор перечислит средства кредитору. Проверить статус заявки можно на сайте «ДОМ.РФ».

Ранее «Известия» рассказывали читателям, какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в России.

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