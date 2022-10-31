Выплаты и льготы многодетным семьям – 2023 — кому положены, как оформить

Российские власти оказывают всестороннюю поддержку семьям с детьми. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что будущее страны за семьями, в которых воспитываются двое и более детей. Глава государства поручил исполнительным органам настроить на запросы семей все сферы, определяющие качество жизни людей. «Известия» рассказывают, какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в России.

Какая семья в России считается многодетной

Законодательно понятие многодетной семьи не закреплено. В большинстве случаев таковой считается семья, в которой воспитывается трое и более детей. Однако в некоторых регионах РФ на аналогичные меры может претендовать также семья с двумя детьми. Узнать о положенных семье выплатах и льготах всегда можно на сайте регионального правительства.

Старшему из детей должно быть не более 18 лет, или он должен проходить очное обучение в вузе или колледже. При этом все дети должны проживать с родителями постоянно.

Какие выплаты положены многодетным семьям в 2023-м

Пособие для беременных, вставших на учет на сроке от 6 до 22 недель. Положено лишь малоимущим матерям, в чьей семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.

Пособие по беременности и родам для работающих женщин, также известное как декретные выплаты. Выплачивается на основе среднего заработка сотрудницы за два предшествующих декрету года.

Единовременная выплата после рождения ребенка. Выплачивается семьям вне зависимости от дохода, трудоустройства и количества детей в семье.

Дополнительное пособие при рождении третьего и последующего ребенка. Существуют как единовременная, так и ежемесячные выплаты. В различных регионах сумма выплачиваемых средств может меняться.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Рассчитывается как 40% от среднего заработка матери.

Субсидии и компенсации за коммунальные услуги. Как правило, компенсировать можно около 30% от общей суммы по квитанциям, но в некоторых регионах размер достигает и 50%. Обязательным условием является отсутствие у семьи долгов

Компенсация за детский сад. Предоставляется в размере 70% от суммы ежемесячного платежа. В некоторых регионах детям из многодетных семей предоставляются и бесплатные места в саду.

Компенсация расходов за приобретение школьной формы. Можно получить за каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении, ежегодно.

Звание «Мать-героиня – 2023»: кому положено, выплаты

Звание матери-героини существовало еще в Советском Союзе и было возрождено в августе 2022 года. Матерью-героиней становится женщина, подарившая жизнь 10 и более детям. При этом последний ребенок должен достичь возраста одного года. Обладательница такого звания получает выплату в размере 1 млн рублей, почетную грамоту и орден из золота, инкрустированный бриллиантами.

Кроме того, особые награды полагаются матерям семи и более детей. Они получают орден «Родительская слава» и вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.

Как оформить выплаты многодетным семьям в 2023-м

Основанием для получения льгот и выплат является удостоверение многодетной семьи. Автоматически оно не присваивается, и родителям необходимо самостоятельно позаботиться об этой формальности. Регионы устанавливают разные критерии для присвоения семье статуса многодетной, однако в большинстве случаев понадобятся такие документы, как:

свидетельство о рождении каждого из детей, в том числе совершеннолетних;

документы, удостоверяющие личность родителей;

паспорта детей в возрасте более 14 лет;

свидетельство о заключении брака при наличии такового;

в отдельных случаях могут понадобиться свидетельство о расторжении брака, о смерти родители, о смене ФИО или установлении отцовства.

Пакет документов необходимо представить в управление социальной защиты населения либо через МФЦ или портал госуслуг.

Какие льготы положены многодетным семьям в 2023-м

Пакет мер социальной поддержки для многодетных семей очень разнообразен. Многие льготы вводятся властями регионов и даже отдельными общественными организациями и культурными учреждениями. В общий список льгот для многодетных семей входят:

ежемесячный налоговый вычет в размере 1,4 тыс. рублей на первого и второго ребенка, 3 тыс. на третьего и последующего и 12 тыс. рублей на ребенка-инвалида I или II группы до 18 лет;

вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка;

дополнительный вычет по налогу на имущество для одного объекта в размере кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры и 7 кв. м — общей площади дома на каждого ребенка до 18 лет;

субсидия на погашение ипотеки — до 450 тыс. рублей;

приоритетное зачисление детей в детские сады;

бесплатное питание в школах;

льготный проход в парки, музеи, культурные учреждения;

досрочная пенсия для матери;

льготный проезд на общественном транспорте для школьников;

бесплатные рецептурные лекарства для детей до шести лет;

льготная парковка.

При этом воспользоваться льготами семья может в любом составе, однако в частных организациях встречаются правила, когда привилегиями не может воспользоваться только один член многодетной семьи.

В некоторых парках и музеях льготы для многодетных действуют лишь по определенным дням. Перед посещением рекомендуется ознакомиться с графиком на сайте организации.

Ранее «Известия» рассказывали о выплатах, которые семья получает при рождении ребенка, и порядке их расчета. В отдельном материале читатель может узнать о декретных выплатах и пособию по беременности для малоимущих россиянок.