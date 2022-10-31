Выплаты и льготы многодетным семьям – 2023 — кому положены, как оформить
Российские власти оказывают всестороннюю поддержку семьям с детьми. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что будущее страны за семьями, в которых воспитываются двое и более детей. Глава государства поручил исполнительным органам настроить на запросы семей все сферы, определяющие качество жизни людей. «Известия» рассказывают, какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в России.
Какая семья в России считается многодетной
Законодательно понятие многодетной семьи не закреплено. В большинстве случаев таковой считается семья, в которой воспитывается трое и более детей. Однако в некоторых регионах РФ на аналогичные меры может претендовать также семья с двумя детьми. Узнать о положенных семье выплатах и льготах всегда можно на сайте регионального правительства.
Старшему из детей должно быть не более 18 лет, или он должен проходить очное обучение в вузе или колледже. При этом все дети должны проживать с родителями постоянно.
Какие выплаты положены многодетным семьям в 2023-м
- Пособие для беременных, вставших на учет на сроке от 6 до 22 недель. Положено лишь малоимущим матерям, в чьей семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.
- Пособие по беременности и родам для работающих женщин, также известное как декретные выплаты. Выплачивается на основе среднего заработка сотрудницы за два предшествующих декрету года.
- Единовременная выплата после рождения ребенка. Выплачивается семьям вне зависимости от дохода, трудоустройства и количества детей в семье.
- Дополнительное пособие при рождении третьего и последующего ребенка. Существуют как единовременная, так и ежемесячные выплаты. В различных регионах сумма выплачиваемых средств может меняться.
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Рассчитывается как 40% от среднего заработка матери.
- Субсидии и компенсации за коммунальные услуги. Как правило, компенсировать можно около 30% от общей суммы по квитанциям, но в некоторых регионах размер достигает и 50%. Обязательным условием является отсутствие у семьи долгов
- Компенсация за детский сад. Предоставляется в размере 70% от суммы ежемесячного платежа. В некоторых регионах детям из многодетных семей предоставляются и бесплатные места в саду.
- Компенсация расходов за приобретение школьной формы. Можно получить за каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении, ежегодно.
Звание «Мать-героиня – 2023»: кому положено, выплаты
Звание матери-героини существовало еще в Советском Союзе и было возрождено в августе 2022 года. Матерью-героиней становится женщина, подарившая жизнь 10 и более детям. При этом последний ребенок должен достичь возраста одного года. Обладательница такого звания получает выплату в размере 1 млн рублей, почетную грамоту и орден из золота, инкрустированный бриллиантами.
Кроме того, особые награды полагаются матерям семи и более детей. Они получают орден «Родительская слава» и вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.
Как оформить выплаты многодетным семьям в 2023-м
Основанием для получения льгот и выплат является удостоверение многодетной семьи. Автоматически оно не присваивается, и родителям необходимо самостоятельно позаботиться об этой формальности. Регионы устанавливают разные критерии для присвоения семье статуса многодетной, однако в большинстве случаев понадобятся такие документы, как:
- свидетельство о рождении каждого из детей, в том числе совершеннолетних;
- документы, удостоверяющие личность родителей;
- паспорта детей в возрасте более 14 лет;
- свидетельство о заключении брака при наличии такового;
- в отдельных случаях могут понадобиться свидетельство о расторжении брака, о смерти родители, о смене ФИО или установлении отцовства.
Пакет документов необходимо представить в управление социальной защиты населения либо через МФЦ или портал госуслуг.
Какие льготы положены многодетным семьям в 2023-м
Пакет мер социальной поддержки для многодетных семей очень разнообразен. Многие льготы вводятся властями регионов и даже отдельными общественными организациями и культурными учреждениями. В общий список льгот для многодетных семей входят:
- ежемесячный налоговый вычет в размере 1,4 тыс. рублей на первого и второго ребенка, 3 тыс. на третьего и последующего и 12 тыс. рублей на ребенка-инвалида I или II группы до 18 лет;
- вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка;
- дополнительный вычет по налогу на имущество для одного объекта в размере кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры и 7 кв. м — общей площади дома на каждого ребенка до 18 лет;
- субсидия на погашение ипотеки — до 450 тыс. рублей;
- приоритетное зачисление детей в детские сады;
- бесплатное питание в школах;
- льготный проход в парки, музеи, культурные учреждения;
- досрочная пенсия для матери;
- льготный проезд на общественном транспорте для школьников;
- бесплатные рецептурные лекарства для детей до шести лет;
- льготная парковка.
При этом воспользоваться льготами семья может в любом составе, однако в частных организациях встречаются правила, когда привилегиями не может воспользоваться только один член многодетной семьи.
В некоторых парках и музеях льготы для многодетных действуют лишь по определенным дням. Перед посещением рекомендуется ознакомиться с графиком на сайте организации.
Ранее «Известия» рассказывали о выплатах, которые семья получает при рождении ребенка, и порядке их расчета. В отдельном материале читатель может узнать о декретных выплатах и пособию по беременности для малоимущих россиянок.