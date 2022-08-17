Звание «Мать-героиня» 2022: кому положено, выплаты многодетным семьям

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня». С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Для чего возродили звание «Мать-героиня»

В конце мая председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович предложила главе государства принять ряд мер для улучшения демографической ситуации в стране. В частности, она указала на необходимость ввести дополнительные меры поддержки для многодетных матерей в виде льгот и преференций. Также Карпович напомнила, что во времена СССР родительницы 10 и более детей получали особый статус матери-героини. Путин инициативу поддержал и подчеркнул важность родственных связей и преемственности поколений для российских семей.

Что положено «Матери-героине»

Таким образом, глава государства возродил традицию чествования многодетных матерей, бытовавшую во времена СССР. Тогда женщинам вручали одноименный орден.

Теперь же российский лидер предложил поощрять обладательниц звания материально. Вместе со званием «Матери-героини» лауреаты получат выплату в размере 1 млн рублей.

Заслуги подтверждают также почетная грамота и орден из золота, инкрустированный бриллиантами. Награда имеет форму пятиконечной звезды, в центре которой красуется надпись «Мать-героиня» рядом с гербом России. Сверху орден дополняется металлическим бантом в цветах российского флага с крупным бриллиантом в центре.

Каковы условия получения звания «Матери-героини»

Для получения награды женщина должна быть гражданкой России, родить и воспитать 10 и более детей. При этом последний ребенок должен достичь возраста одного года.

При этом речь идет как о родных детях, так и об усыновленных. Кроме того, к моменту награждения все 10 наследников должны быть живы. Но из этого правила есть ряд исключений. Награда актуальна для матерей, чьи дети погибли или пропали без вести при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, при защите Родины или же умерли из-за трудового увечья или профессионального заболевания.

Какие еще награды положены многодетным матерям

Помимо возрождения почетного звания Путин принял решение увеличить поощрение для матерей, получивших орден «Родительская слава». Его получают родительницы семи и более детей. Размер вознаграждения для обладательниц такого ордена составлял 100 тыс. рублей, но президент распорядился увеличить его в пять раз — до 500 тыс. рублей.

В случае, если награда была получена в 2022 году, ее размер пересчитают и дополнительные 400 тыс. рублей будут выплачены.

Также денежное вознаграждение установлено для обладательниц медали ордена «Родительская слава». Ее получают матери четырех и более детей. Теперь вместе с медалью женщины будут получать материальное поощрение, которое составит 200 тыс. рублей.

О важности мер поддержки многодетных семей российский лидер говорил и на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ) 17 июня. Он выразил уверенность в том, что будущее России — за семьями с двумя, тремя и большим количеством детей.