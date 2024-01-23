Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Документ размещен во вторник, 23 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, многодетной в России является семья, в которой трое и более детей.

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: <...> предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения», — говорится в документе.

Многодетным семьям гарантируются предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости и другое.

Помимо этого правительство России установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей. Регионы страны вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей субъекта РФ.

10 января президент Путин во время визита на Чукотку заявил, что рад появлению в России «моды на многодетность». Российский лидер привел данные, что по опросам общественного мнения, проведенным в 2022 году, 60% мужчин России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. В обществе наблюдается «настрой на большую семью, и он постоянно укрепляется», подчеркнул президент.

Ранее, 21 декабря 2023 года, глава государства поручил правительству РФ и регионам оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи. 4 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским.

Кроме того, 22 ноября Путин объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.