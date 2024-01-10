Путин заявил, что рад моде на многодетность в России
Президент РФ Владимир Путин во время визита на Чукотку 10 января заявил, что рад появлению в России «моды на многодетность».
«Вы знаете, что радует? Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем. Радует то, что у нас становится модным иметь много детей», — сказал он одному из общественников, с которыми встретился в Анадыре.
Путин привел данные, что по опросам общественного мнения, проведенных в 2022 году, 60% мужчин России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. В обществе наблюдается «настрой на большую семью, и он постоянно укрепляется», подчеркнул президент.
Утром в среду президент прилетел с рабочей поездкой на Чукотку, он впервые посещает этот регион страны.
Ранее, 21 декабря 2023 года, глава государства поручил правительству РФ и регионам оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи. По его словам, меры по защите материнства и детства, а также укрепления семейных ценностей правительству и регионам необходимо проработать максимально внимательно.
Помимо этого президент РФ указал на важность возрождения традиции многодетной семьи.
22 ноября Путин объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.