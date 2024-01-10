Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку

Президент России Владимир Путин 10 января прилетел с рабочей поездкой на Чукотку.

Глава государства впервые посещает этот регион страны. Кроме того, этот визит стал первой поездкой российского лидера в 2024 году.

В конце декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Путина посетить зарубежные страны в наступившем году, назвал внутреннюю повестку приоритетной для главы государства. Он отметил, что у российского лидера в ближайшее время много рабочих планов, а поездки начнутся после праздников.

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