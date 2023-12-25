Песков рассказал о планах Путина посетить зарубежные страны в 2024 году

Президент России Владимир Путин планирует визиты в зарубежные страны в следующем 2024 году, однако они произойдут не в самом начале года. Об этом 25 декабря заявил «РИА Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не в самом начале года. Сейчас, конечно, всё-таки главное — внутренняя повестка, естественно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планируемых зарубежных визитах главы государства.

Ранее, 6 декабря, российский лидер Владимир Путин прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с рабочим визитом. Там его встретил глава МИДа страны Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Кортеж президента приветствовали во дворце Каср Аль-Ватан залпами пушек, а небо столицы окрасил триколор.

Российский лидер на встрече с президентом ОАЭ заявил, что страна стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух государств вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Затем в этот же день президент России прибыл в Эр-Рияд, где он провел переговоры с наследным принцем государства. В ходе встречи президент РФ назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, а также отметил положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.

Уже во время поездки российского лидера в страны Ближнего Востока в западных СМИ стали появляться новости о том, что этот визит является свидетельством провала политики стран Запада по изоляции России и формирования новых центров силы.

Политолог Марат Баширов 7 декабря в беседе с «Известями» назвал визит Путина в эти страны подтверждением того, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет.

Новость дополняется