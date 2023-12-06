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Путин назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими

Путин: у России хорошие и стабильные отношения с Саудовской Аравией
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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в среду, 6 декабря.

В начале встречи Путин поблагодарил принца за приглашение и отметил, что хотя обстоятельства и не позволили наследному принцу посетить Москву ранее, когда это планировалось, его по-прежнему ждут в России с визитом. Бен Сальман ответил согласием.

«Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы, но, как я уже сказал, ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений. Следующая встреча должна быть в Москве», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в настоящее время взаимодействие двух стран развивается стабильно и хорошо.

«У нас стабильные и очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в сфере экономики, в гуманитарных областях. Конечно, для всех нас очень важно сейчас обменяться с вами информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе», — отметил российский лидер.

В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии назвал Путина особенным гостем для королевства.

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Президент РФ прибыл в Эр-Рияд из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), столицу которых Абу-Даби он посетил ранее в этот день с рабочим визитом. Там он встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и провел с ним переговоры. По их итогам лидер ОАЭ указал на то, что страна рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях. Он также высоко оценил личную роль Путина в развитии отношений между странами.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.

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