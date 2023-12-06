Реклама
Прямой эфир
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Экономика
Греф заявил об отсутствии предпосылок для изменения курса рубля
Мир
Великобритания расширила список санкций против России на 46 позиций
Экономика
Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль
Мир
В Чехии и на Украине задержаны укравшие $6 млн интернет-мошенники
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Общество
Пожар в петербургской консерватории ликвидирован
Мир
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Мир
Американский политолог рассказал о планах США в отношении Зеленского
Мир
Путин и Раиси на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество
Мир
В США указали на потерю Зеленским уверенности из-за провалов и больших потерь ВСУ
Мир
Алиев обвинил Борреля во лжи о 150 тыс. беженцев из Карабаха
Армия
Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам
Общество
Скончалась художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова

Президент ОАЭ сообщил о росте показателя ненефтяного оборота с РФ на 109%

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Показатель торгового ненефтяного оборота между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией за прошлый год вырос на 109%. Об этом 6 декабря заявил президент ОАЭ Мохаммед бен Зайд Аль Нахайян в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Абу-Даби.

Аль-Нахайян отметил, что страна является крупнейшим партнером России в регионе Ближнего Востока и крупнейшим инвестором в ее экономику. Он подчеркнул, что инвестиции Эмиратов в ненефтяной сектор РФ выросли на 103% за последний год.

Лидер ОАЭ указал, что страна рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях. Он также высоко оценил личную роль Путина в развитии отношений между странами.

«В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений», — сказал Аль Нахайян.

Не первый пошел: российский Bork выходит на рынки ОАЭ и Турции
Почему всё больше отечественных компаний расширяют свою экспансию

Российский лидер в среду, 6 декабря, прилетел в столицу ОАЭ с рабочим визитом. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян. В церемонии также приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ. По случаю приезда в страну Путина небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага.

Российский лидер на встрече с Аль Нахайяном заявил, что ОАЭ стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на «беспрецедентно» высокий уровень. По словам российского президента, стороны постоянно работают друг с другом.

Накануне, 5 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что кроме Арабских Эмиратов президент РФ также посетит Саудовскую Аравию. В рамках визита он обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, включая палестино-израильский конфликт. Песков указал, что на повестке дня также будут вопросы, связанные с нефтяным рынком.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023