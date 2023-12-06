Президент ОАЭ сообщил о росте показателя ненефтяного оборота с РФ на 109%

Показатель торгового ненефтяного оборота между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией за прошлый год вырос на 109%. Об этом 6 декабря заявил президент ОАЭ Мохаммед бен Зайд Аль Нахайян в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Абу-Даби.

Аль-Нахайян отметил, что страна является крупнейшим партнером России в регионе Ближнего Востока и крупнейшим инвестором в ее экономику. Он подчеркнул, что инвестиции Эмиратов в ненефтяной сектор РФ выросли на 103% за последний год.

Лидер ОАЭ указал, что страна рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях. Он также высоко оценил личную роль Путина в развитии отношений между странами.

«В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений», — сказал Аль Нахайян.

Российский лидер в среду, 6 декабря, прилетел в столицу ОАЭ с рабочим визитом. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян. В церемонии также приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ. По случаю приезда в страну Путина небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага.

Российский лидер на встрече с Аль Нахайяном заявил, что ОАЭ стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на «беспрецедентно» высокий уровень. По словам российского президента, стороны постоянно работают друг с другом.

Накануне, 5 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что кроме Арабских Эмиратов президент РФ также посетит Саудовскую Аравию. В рамках визита он обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, включая палестино-израильский конфликт. Песков указал, что на повестке дня также будут вопросы, связанные с нефтяным рынком.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.