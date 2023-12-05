Путин обсудит палестино-израильский конфликт во время визита в ОАЭ 6 декабря

Президент РФ Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в один день, 6 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 5 декабря.

«Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Всё это произойдет фактически за одни сутки», — сказал он в ходе брифинга.

Песков отметил, что российский лидер в рамках поездки в эти страны обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, а также по палестино-израильскому конфликту.

Также пресс-секретарь президента указал, что вопросы, связанные с нефтяным рынком, будут на повестке дня рабочего визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

«Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но разумеется, взаимодействие в этой (нефтяной. — Ред.) области всегда на повестке дня», — уточнил Песков.

Накануне, 4 декабря, Путин указал, что палестино-израильский конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы. По его словам, сейчас мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию. При этом он отметил, что главной тенденцией становится приход на смену прежней однополярной системе нового, «более справедливого» многополярного миропорядка.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская стороны начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Последний раз Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.