Небо над столицей ОАЭ окрасили в цвета флага РФ по случаю визита Путина

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по случаю приезда в страну президента РФ Владимира Путина небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага.

Российский лидер в среду, 6 декабря, прилетел в столицу ОАЭ с рабочим визитом. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла ибн Заид Аль Нахайян. В церемонии также приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ.

Цвета триколора истребители распылили в тот момент, когда российский лидер прибыл во дворец на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Накануне, 5 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что кроме Арабских Эмиратов президент РФ также посетит Саудовскую Аравию. В рамках визита он обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, включая палестино-израильский конфликт. Песков указал, что на повестке дня также будут вопросы, связанные с нефтяным рынком.

Тогда же помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию кроме прочего обсудит двустороннюю торговлю России с обеими странами. Ушаков добавил, что в Саудовской Аравии российский лидер встретится с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По словам помощника президента, между двумя лидерами налажен регулярный телефонный контакт.

Последний раз Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.