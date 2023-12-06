Путин прилетел в Абу-Даби с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби с рабочим визитом.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал официальные визиты главы государства в ОАЭ и Саудовскую Аравию. По его словам, Путин 6 декабря в рамках поездки в эти страны обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, включая палестино-израильский конфликт. Песков указал, что на повестке дня также будут вопросы, связанные с нефтяным рынком.

5 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе визита в ОАЭ и Саудовствую Аравию обсудит двустороннюю торговлю России с обеими странами. Он отметил, что сначала глава государства встретится с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран увидятся лично во второй раз за этот год.

Ушаков добавил, что потом Путин отправится в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По его словам, между двумя лидерами налажен регулярный телефонный контакт.

Последний раз Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.