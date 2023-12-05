Путин в ходе визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсудит вопросы торговли

Президент России Владимир Путин в ходе официального визита 6 декабря в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию обсудит двустороннюю торговлю РФ с обеими странами. Об этом накануне переговоров, 5 декабря, сообщил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

В рамках визита в ОАЭ Путин встретится с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Это будет их вторая встреча в текущем году.

«Лидеры предметно рассмотрят ключевые аспекты двустороннего торгового сотрудничества, которое сейчас находится на подъеме. ОАЭ — главный внешнеэкономический партнер России в арабском мире», — сказал Ушаков журналистам.

По его данным, в 2022 году взаимный товарооборот обновил исторический максимум, достигнув рекордного уровня в $9 млрд, тогда как на отметку в $8,8 млрд он вышел уже за период с января по сентябрь 2023 года. Важной составляющей российско-эмиратских отношений является промышленная кооперация в различных отраслях: автомобиле- и авиастроении, металлургии, возобновляемой энергетике, фармацевтике и цифровых технологий, добавил помощник президента.

Главы двух государств также обсудят актуальные вопросы международной политики, в том числе членство ОАЭ в Совете Безопасности (ООН), приглашение страны в БРИКС и ситуацию на Ближнем Востоке.

После этого, в ходе визита в Саудовскую Аравию президент РФ встретится с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. По словам Ушакова, между двумя лидерами налажен регулярный телефонный контакт.

«Планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Товарооборот между Россией и Саудовской Аравией в январе–сентябре этого года увеличился на 4,8% и составил $1,35 млрд», — рассказал помощник президента.

В качестве перспективных направлений совместной работы определены такие отрасли, как сельское хозяйство, энергетика, промышленность, инвестиционная и космическая сферы, добавил он. Кроме того, Путин обсудит с главой правительства Саудовской Аравии ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в Сирии и Йемене.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), начиная с 2015 года фонд и партнеры из королевства совместно инвестировали более 1 трлн рублей более чем в 40 совместных проектов в РФ. В свою очередь, за 10 лет партнерства с инвесторами из ОАЭ было привлечено 700 млрд рублей, из которых более 200 было направлено более чем на 60 российских проектов. В сотрудничестве с обеими странами было создано более 700 тыс. рабочих мест.

«С самого начала своей деятельности Российский фонд прямых инвестиций рассматривал Ближний Восток как одно из ключевых направлений и работал над созданием мостов между Россией и ведущими странами региона», — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Официальные визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию ранее в этот день анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер в рамках поездки в эти страны обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, а также по палестино-израильскому конфликту. Также на повестке дня будут вопросы, связанные с нефтяным рынком.

Последний раз Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.