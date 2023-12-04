Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений по отношению к кому бы то ни было и проводит независимую политику. Об этом Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов в Кремле. Москва в период изменения миропорядка остается открытой к сотрудничеству и рассчитывает на равноправие в отношениях с зарубежными партнерами. Однако если с африканскими государствами взаимодействие только налаживается, то Запад осознанно разрывает контакты. Что сказал Владимир Путин послам недружественных стран и куда российский лидер пригласил дипломатов, — в материале «Известий».

Послы из каких стран начали работу в Москве

В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства . В предыдущий раз подобное мероприятие проходило в апреле, где, в частности, присутствовала посол США Линн Трейси. Теперь недружественные страны представляли новые главы дипмиссий Австралии, Германии, Греции, Великобритании, Люксембурга и Швеции . Кроме того, присутствовали послы из стран СНГ, Африки и Ближнего Востока.



В начале церемонии президент РФ выступил с достаточно объемной речью, основным мотивом которой стала кардинальная трансформация мира — на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый порядок. Так, Россия проводит независимую политику, открыта к сотрудничеству и не приемлет блоковый статус , заявил Путин иностранным послам в Кремле.

Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами 21 иностранного государства в Александровском зале Большого Кремлевского дворца Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов. Как бы кто ни хотел, наша активность в мировых делах будет только нарастать. В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций , — сказал Владимир Путин.

«Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», подчеркнул президент. Москва будет и дальше вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем. Более того, как будущий председатель БРИКС, Россия намерена повышать роль этой организации и активно развивать интеграционные процессы в ЕАЭС и ШОС.

Традиционно Владимир Путин коснулся двусторонних отношений с каждой страной, чьи послы приступят к работе в РФ . Начал глава государства с Бурунди и Эфиопии, отношения с которыми у Москвы развиваются весьма плодотворно. Стабильный и конструктивный характер носят контакты с Гамбией и Маврикием. Заинтересована РФ в развитии сотрудничества и с Доминиканой — причем не только в сфере туризма, но и в экономике. На высоком уровне находятся отношения РФ с Турцией, дружественные контакты отмечаются и с Пакистаном. Россия также намерена активизировать взаимодействие с Алжиром, который в будущем году займет место непостоянного члена СБ ООН.

Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами 21 иностранного государства в Александровском зале Большого Кремлевского дворца Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев



Нелучшие времена переживают отношения РФ с Южной Кореей. По словам Владимира Путина, возвращение к выгодной траектории сегодня зависит от Сеула, Москва же к этому готова. Подорван диалог с ФРГ, несмотря на то, что стороны десятилетиями развивали сотрудничество. Тем не менее РФ продолжает выступать за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства и уважения интересов.

Практически полностью отсутствуют контакты со Швецией, приостановлен диалог и со Словенией. Дружественный характер ранее носили контакты с Австралией, однако сейчас, по словам Владимира Путина, об этом можно только вспоминать. Так, у Москвы не может не вызывать серьезной обеспокоенности «активное участие Канберры в создаваемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах, что отнюдь не способствует укреплению атмосферы доверия и сотрудничества в этой части мира». РФ озабочена, в частности, деятельностью блока AUKUS, который объединяет США, Австралию и Великобританию.

Москва выступает и за то, чтобы ее отношения с Люксембургом вернулись в позитивное русло, в котором они и развивались до недавнего времени. Владимир Путин также надеется на потепление в сотрудничестве и с Великобританией.

Чрезвычайные и полномочные послы на церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Россия придает важное значение отношениям с каждым из государств, которые вы представляете. В ходе своей дипломатической деятельности вы можете, безусловно, рассчитывать на поддержку с нашей сторон ы, со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов парламента, — подчеркнул он.

Но если представители дружественных государств время от времени кивали в ответ на выступление Владимира Путина, то послы из недружественных стран старались не выражать никаких эмоций . Дипломаты не ждали от церемонии каких-то особых сюрпризов, потому что президент последовательно повторил известную позицию РФ в отношении того же Лондона или Берлина, сказал «Известиям» кандидат политических наук Александр Коньков.



— Молчаливо взирая, внимая главе государства, в котором они начинают свою работу, они выслушивают его речь. Дальнейшая их реакция — согласие или несогласие — уже будут следовать и в рамках их публичных выступлений, и в их действиях . Сейчас важный посыл, который дипломаты увидели — то, что Россия ожидает в первую очередь от самих государств более конструктивных шагов, — пояснил политолог.

Президент же выразил надежду, что дипломаты будут получать в том числе и личное удовольствие от работы в России . Глава государства поздравил их с наступающими новогодними праздниками, а также пригласил посетить масштабную международную выставку-форум «Россия».

Генеральный директор выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, президент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время осмотра одного из павильонов выставки-форума «Россия» на ВДНХ Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сколько в РФ волонтеров

В этот же день глава государства лично приехал на ВДНХ — впервые посмотреть на эту самую выставку. Она открыта ровно месяц, но ее уже смогли увидеть почти 2,2 млн россиян . Для президента в этот день по выставке провели отдельную экскурсию: глава государства посмотрел как стенды российских регионов, так и часть отдельных экспозиций. К примеру — атомной отрасли. Главе государства продемонстрировали макет бункера, из которого в СССР наблюдали за испытаниями первой атомной бомбы.

Во время осмотра Владимир Путин встретился с активистами «Движения первых» , вместе с которыми на одном из павильонов он написал маркером: «Исполнения желаний, планов ».

Впрочем, к воплощению в реальность детских мечтаний президент приступил в этот день лично, приняв участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Так, он исполнит три детские просьбы: поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж .

Владимир Путин во время благотворительной акции «Елка желаний» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

После этого глава государства лично наградил победителя премии «Волонтер года», в которой приняли участие 10 тыс. человек. Президент также отметил, что в добровольческих движениях в России задействованы 25% населения.