Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Поездка президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию оказалась в центре внимания многих мировых СМИ. Так, издание The Hill открыто назвало это провалом политики Запада, который не смог изолировать Россию.
«Поездка Путина показывает, как США и западные союзники не смогли полностью изолировать российского лидера», — сказано в материале.
В свою очередь газета The Washington Post указала на то, как встретили президента РФ в Эмиратах. В статье подчеркнули, что Путина встречали салютом из орудий и цветами российского триколора в небе. Газета уточнила, что незамеченными не остались улыбки и рукопожатия коллег при встрече в ОАЭ и Саудовской Аравии.
Как отмечается в материале, эти визиты призваны еще больше повысить авторитет РФ как влиятельного посредника на Ближнем Востоке.
Путин прилетел в Абу-Даби с рабочим визитом в среду, 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян. Российский лидер на встрече с ним заявил, что страна стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух государств вышли на «беспрецедентно» высокий уровень.
Затем Путин прибыл в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он провел переговоры с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе встречи президент РФ назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, а также отметил положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.
До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.