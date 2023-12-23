Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров недружественных стран. Об этом заявил журналистам в субботу, 23 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Недружественных не будет (поздравлять — Ред.), дружественных — будет», — сказал Песков.

Он отметил, что у главы государства в ближайшее время много рабочих планов.

Однако, в то же время, перед Новым годом Путин не будет проводить встречу с кабмином. По словам Пескова, российский лидер фактически ее провел на этой неделе.

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