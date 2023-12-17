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Путин рассказал, как встретит Новый год

Путин — о планах на Новый год: бокал шампанского с близкими людьми
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, как проведет Новый год. Фрагмент видео журналист опубликовал 17 декабря в своем Telegram-канале.

«Бокал шампанского с близкими людьми, разговор на бытовые темы», — поделился планами на Новый год российский лидер.

Путин также рассказал, что пока еще не выбирал подарки.

«Постараюсь, разумеется, для тех людей, с которыми я встречаю Новый год, сделать что-то приятное», — отметил президент.

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Ранее, 14 декабря, в ходе «Итогов года» Путин назвал детей самым большим подарком на Новый год. Также он добавил, что дарить подарки еще приятнее, чем их получать.

Тогда же президент посоветовал россиянам в новогодние праздники уделить больше внимания близким и семье. По его словам, нужно найти общее дело: выставки, театры или спорт.

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