Путин рассказал о праздновании Нового года

Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам в Новый год уделить больше внимания близким и семье. Об этом заявил он в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье. Найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно», — сказал российский лидер.

По его словам, Новый год желательно провести в окружении близких людей.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией в московском Гостином Дворе.

Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.