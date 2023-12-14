Путин назвал детей самым большим подарком

Самый большой подарок — это дети и дети наших детей, это подарок от Всевышнего. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о новогоднем подарке в ходе «Итогов года» 14 декабря.

Он добавил, что дарить подарки еще приятнее, чем их получать.

«Больше всего нас радуют не те подарки, которые дарят нам, а те подарки, которые дарим мы», — отметил российский лидер.

Кроме того, в этот день Путин посоветовал россиянам в Новый год уделить больше внимания близким и семье. Он порекомендовал найти общее дело: выставки, театры или спорт.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.