Код семьи: подписан указ о статусе многодетных

Президент Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетных семей и гарантиях, действующих для них на всей территории страны. Это один из первых важных шагов, сделанных в рамках проведения в России Года семьи. Теперь по всей стране многодетными будут считаться семьи, в которых трое или более детей, а старшему не исполнилось 18 или 23 года. Регионам дано право расширять и сам статус, и меры поддержки — но не снижать их. Подробности — в материале «Известий».

Какой статус многодетных установили в России

Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован во вторник утром на официальном портале правовых актов. Он вступил в силу с момента публикации.

«Установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения», — говорится в документе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В указе также прописаны основные гарантии, которые получат многодетные по всей стране . Это предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей; предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений; досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей; профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профессионального образования; право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории РФ независимо от места жительства, но на условиях, которые определены в регионах.

Правительство России должно установить единый образец удостоверения, которое подтверждает статус многодетной семьи. На «Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере» будет вестись банк данных о таких семьях и предоставляемых им мерах соцподдержки . Президент также поручил правительству обеспечить порядок участия госорганизаций в предоставлении мер социальной поддержки.

Ответственными за выдачу удостоверений многодетных и учет предоставляемых им мер соцподдержки назначены главы субъектов РФ. Региональные власти займутся информированием семей о полагающихся им помощи и услугах, а также поддержкой «общественных и иных организаций, деятельность которых направлена на укрепление института семьи, защиту интересов семьи» и т.п.

Какие меры поддержки получат многодетные

Отдельно прописаны рекомендованные регионам меры социальной поддержки многодетных.

Повсеместно предлагается бесплатно обеспечивать лекарствами детей в возрасте до 6 лет (при наличии рецепта). Школьникам из многодетных семей дадут право бесплатного проезда в пассажирском транспорте. Бесплатным для них будет и питание в школе , а также одежда для посещения занятий , в том числе спортивная форма на весь период обучения. Кроме того, в детские сады таких детей зачислят в первоочередном порядке.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Семьям с тремя и более детьми предоставят льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты . Предлагается помогать им в улучшении жилищных условий, предоставлять обеспеченные инфраструктурой земельные участки.

Важен пункт указа, согласно которому главы субъектов РФ могут расширять категорию многодетной семьи «с учетом национальных, культурных и демографических особенностей». Регионы имеют право устанавливать и дополнительные меры помощи . Более того, исполнение указа «не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ мер социальной поддержки многодетных семей» .

Официальные разъяснения по вопросам применения указа будет давать Минтруд. С публикацией этого документа теряет силу Указ президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Почему нужен был новый указ

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила в беседе с «Известиями», что принятие статуса многодетности в начале 2024 года стояло в плане основных мероприятий по проведению в РФ Года семьи.

— Главным было — определиться с количеством детей в статусе многодетной семьи: для большинства регионов основным критерием являлось наличие трех детей, но, когда мы изучали ситуацию по регионам, мы видели, что где-то для признания таковой в семье должно воспитываться пять детей, а где-то — всего двое, — сказала она «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Директор Института научно-общественной экспертизы, председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко напоминает, что в соответствие с указом президента от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» субъекты РФ должны были самостоятельно определять критерии многодетности. По его словам, это было оправдано в начале 90-х, когда естественный прирост еще обеспечивался в большинстве регионов — и республики Северного Кавказа, например, не стали исповедовать подход к многодетности как к семье с тремя детьми. Сейчас, подчеркивает Татьяна Буцкая, при принятии статуса важно было не навредить людям в тех регионах, где статус многодетных наиболее широкий.

— И статус многодетной семьи — это не только конкретные меры поддержки, которые там будут прописаны и останутся, — подчеркнула депутат. — Напротив, это развяжет нам руки с точки зрения принятия законов и специальных программ помощи. До сих пор мы не могли даже упоминать это словосочетание в нормативных актах, но теперь это исправлено.

Руководитель Агентства социально-демографического развития, директор проектов Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин отметил, что вопрос статуса многодетной семьи затрагивает интересы более 2,2 млн семей или более 10 млн жителей нашей страны.

Другие подходы к статусу многодетности

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что статус многодетных в указе немного отличается от того, что ранее предлагали в Госдуме: депутаты считали, что нужно закрепить многодетность за семьями, в которых не старшему, а младшему ребенку не исполнилось 18 лет. Однако сейчас самое важное, подчеркивает она, что статус все-таки официально появился — и теперь можно будет заниматься донастройкой помощи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Григорий Сайфуллин отмечает, что среди субъектов РФ ранее можно было выделить сразу 18 разных подходов к определению правового положения многодетной семьи . Более того, на уровне одного субъекта могло быть несколько определений многодетной семьи применительно к разным мерам поддержки. Сам он предлагал закрепить не один статус многодетной семьи, а четыре их категории: многодетная (аналогичная той, что в опубликованном указе); многодетная малообеспеченная; многодетные родители (те, кто уже воспитал троих и более детей); многодетные родители с несовершеннолетним ребенком (семьи, в которых младшему из трех и более детей не исполнилось 18 лет, но уже есть совершеннолетние). Однако Сергей Рыбальченко считает, что важен как раз переход от социальной модели поддержки к ценностной модели, то есть предоставление основных мер не по принципу нуждаемости, а просто по принципу наличия детей.

— Для этого и нужен единый статус, чтобы система поддержки основывалась на единых подходах. Сейчас главное, что задан единый вектор. Думаю, меры федеральной поддержки будут расширяться , — сказал он.

Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин также замечает, что во всех регионах теперь есть «некий стандарт льгот и привилегий для всех многодетных семей».