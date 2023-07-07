За каждого по потребностям: какие семьи теперь будут считаться многодетными
Статус многодетных получат все замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка, сообщили «Известиям» в Минтруде. Единый стандарт затронет свыше 2 млн семей с тремя и более детьми до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении. При этом регионы могут самостоятельно расширять критерии, уточнили в Минтруде. Таким образом, в северных регионах многодетными могут признать семьи с двумя детьми, пояснили в Госдуме.
Единый стандарт
Многодетными в России предлагают считать все семьи, где воспитываются три и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок продолжает обучение на очной форме. Такой проект указа о едином подходе к определению этого статуса уже подготовили в Минтруде, рассказали «Известиям» в ведомстве. Сейчас его рассмотрят в правительстве, а после документ должен подписать президент.
— Нормы указа будут распространяться и на усыновленных детей в составе многодетной, так как различия между усыновленными и кровными детьми в соответствии с Семейным кодексом РФ нет. Кроме того, такой статус получат и замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка в них, — пояснили «Известиям» в министерстве.
Подобный шаг уравняет в правах свыше 2 млн семей, причем их количество продолжает увеличиваться, несмотря на «перипетии сегодняшнего времени», сказала вице-спикер Госдумы, глава рабочей группы ГД по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова. Установление общих для всех критериев по России решит целый спектр проблем, в частности, сегодня регион может отказать людям в положенных льготах из-за отсутствия единого определения, пояснила она.
Сейчас критерии и меры поддержки для них определяются на уровне регионов, и часто местные власти предоставляют этот статус по-разному: если на Камчатке семья остается многодетной до достижения первенцем 21 года при определенных условиях, то в Липецкой области — до 24 лет старшего ребенка, пояснила член Ассоциации юристов России Эмма Казгериева. В Москве же такой статус не снимается с семьи, пока младшему не исполнится 16, а если он учится — 18 лет. Неодинаковы и меры поддержки: если федеральная помощь в виде досрочного выхода на пенсию для матери полагается всем многодетным, то региональные льготы отличаются. Наибольшие из них предлагают власти Москвы: например, ежемесячные выплаты на каждого ребенка, бесплатная парковка.
Изначально подобное решение о передаче полномочий регионам было оправдано существенной разницей в рождаемости, из-за чего было сложно установить по всей стране один подход, пояснила руководитель «Народного фронта. Аналитика» Ольга Позднякова. Однако сегодня единый федеральный документ о статусе многодетной семьи уже назрел: общественники регулярно сталкиваются с жалобами на сложности в его получении, отметила она.
— Возникали ситуации, при которых семьи не могли получить статус многодетных, если ее члены зарегистрированы в разных регионах. Например, часть детей у папы в одном регионе, а часть у мамы — в другом. Несмотря на проживание всех вместе, такую семью ни в одном субъекте не могли признать многодетной и предоставить соответствующие меры поддержки, — сказала Ольга Позднякова. — При этом есть различия в мерах поддержки: в Мордовии им предоставлена компенсация за ЖКУ в 30%, а в Нижегородской области — 50%. Есть различия в суммах выплат на транспортные расходы учащимся, единовременные поощрительные выплаты за отличную учебу, компенсацию стоимости лекарств.
Получение многодетными единого статуса и общего удостоверения, действующего на всей территории РФ, исправит ситуацию с различным подходом регионов, уточнила Эмма Казгериева. Нередко семья из одного субъекта при переезде в другой теряла этот статус и лишалась мер поддержки из-за разного подхода местных властей к критериям, добавил член Общественной палаты РФ, член Совета отцов Сергей Шувалов.
Со своими особенностями
В Министерстве труда добавили «Известиям», что на уровне субъектов РФ указанный статус многодетного может быть расширен «с учетом национальных и культурных особенностей развития, социально-экономической и демографической ситуации регионов». Депутат Госдумы Александр Спиридонов, который в рабочей группе по защите традиционных ценностей представляет «Единую Россию», пояснил, что такая поправка позволит регионам при необходимости расширять этот статус.
— Например, северные регионы смогут присвоить статус «многодетные» семьям и с двумя детьми и установить для них меры поддержки и льготы на местном уровне. Там надо активнее поддерживать рождаемость и многодетные семьи, — сказал он «Известиям».
Впрочем, пока местные власти не стремятся менять этот подход. В частности, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский считает, что изменение критерия определения статуса многодетной семьи до двух детей нецелесообразно. Глава Республики Саха Айсен Николаев в беседе с «Известиями» уточнил, что в регионе уже провели работу по снижению числа детей в семье для получения статуса с четырех до трех, поэтому сейчас понижение планки не рассматривается.
В дальнейшем утверждение единого подхода к определению многодетных повлечет и расширение для них мер поддержки, которые, впрочем, еще будут обсуждаться, считает Александр Спиридонов.
— По этому вопросу (льготная поддержка. — «Известия») идут споры, поскольку есть обеспеченные регионы, которые даже могут позволить купить жилье многодетным, а некоторые не могут даже выполнить поручение президента об обеспечении таких семей земельным участком. Например, в наших северных территориях это сделать проблематично, так как у нас болотистая местность и прокладка инфраструктуры очень дорогая, — пояснил депутат.
Сегодня каждая вторая семья должна быть многодетной для того, чтобы обеспечить воспроизводство населения страны, добавила Анна Кузнецова. Для этого необходимо продолжать развивать разные формы поддержки. Среди главных, по мнению вице-спикера, должна стать отмена критериев нуждаемости для таких граждан, это позволит расширить количество получателей льгот. Соответствующие запросы уже отправлены в Минтруд, уточнила она.
— Совершенно не нужно доводить семью до нуждаемости. Тем более что порой подсчет критериев и их описание приобретает совершенно абсурдные формы, в частности, людям отказывают в предоставлении статуса при превышении их доходов на 100 рублей от заявленных параметров, необходимых для его получения. Поэтому здесь очень важно гибко к этому вопросу подойти, — заключила Анна Кузнецова.