За каждого по потребностям: какие семьи теперь будут считаться многодетными

Статус многодетных получат все замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка, сообщили «Известиям» в Минтруде. Единый стандарт затронет свыше 2 млн семей с тремя и более детьми до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении. При этом регионы могут самостоятельно расширять критерии, уточнили в Минтруде. Таким образом, в северных регионах многодетными могут признать семьи с двумя детьми, пояснили в Госдуме.

Единый стандарт

Многодетными в России предлагают считать все семьи, где воспитываются три и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок продолжает обучение на очной форме . Такой проект указа о едином подходе к определению этого статуса уже подготовили в Минтруде, рассказали «Известиям» в ведомстве. Сейчас его рассмотрят в правительстве, а после документ должен подписать президент.

— Нормы указа будут распространяться и на усыновленных детей в составе многодетной, так как различия между усыновленными и кровными детьми в соответствии с Семейным кодексом РФ нет. Кроме того, такой статус получат и замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка в них, — пояснили «Известиям» в министерстве.

Справка «Известий» Замещающая семья — это форма семейного устройства детей вне кровной семьи, сообщали ранее в ведомстве. К ним относят семью, которая взяла на воспитание ребенка из сиротского учреждения, вне зависимости от формы устройства: усыновление, опека, приемная или патронатная семья. В «Народном фронте» уточнили: есть усыновление — это постоянная семья, и есть временные — опека, приемная и патронатная семья.

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Подобный шаг уравняет в правах свыше 2 млн семей , причем их количество продолжает увеличиваться, несмотря на «перипетии сегодняшнего времени», сказала вице-спикер Госдумы, глава рабочей группы ГД по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова. Установление общих для всех критериев по России решит целый спектр проблем, в частности, сегодня регион может отказать людям в положенных льготах из-за отсутствия единого определения , пояснила она.

Сейчас критерии и меры поддержки для них определяются на уровне регионов, и часто местные власти предоставляют этот статус по-разному: если на Камчатке семья остается многодетной до достижения первенцем 21 года при определенных условиях, то в Липецкой области — до 24 лет старшего ребенка , пояснила член Ассоциации юристов России Эмма Казгериева. В Москве же такой статус не снимается с семьи, пока младшему не исполнится 16, а если он учится — 18 лет . Неодинаковы и меры поддержки : если федеральная помощь в виде досрочного выхода на пенсию для матери полагается всем многодетным, то региональные льготы отличаются. Наибольшие из них предлагают власти Москвы: например, ежемесячные выплаты на каждого ребенка, бесплатная парковка.

Изначально подобное решение о передаче полномочий регионам было оправдано существенной разницей в рождаемости, из-за чего было сложно установить по всей стране один подход , пояснила руководитель «Народного фронта. Аналитика» Ольга Позднякова. Однако сегодня единый федеральный документ о статусе многодетной семьи уже назрел: общественники регулярно сталкиваются с жалобами на сложности в его получении , отметила она.

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— Возникали ситуации, при которых семьи не могли получить статус многодетных, если ее члены зарегистрированы в разных регионах . Например, часть детей у папы в одном регионе, а часть у мамы — в другом. Несмотря на проживание всех вместе, такую семью ни в одном субъекте не могли признать многодетной и предоставить соответствующие меры поддержки , — сказала Ольга Позднякова. — При этом есть различия в мерах поддержки: в Мордовии им предоставлена компенсация за ЖКУ в 30%, а в Нижегородской области — 50% . Есть различия в суммах выплат на транспортные расходы учащимся, единовременные поощрительные выплаты за отличную учебу, компенсацию стоимости лекарств.

Получение многодетными единого статуса и общего удостоверения, действующего на всей территории РФ, исправит ситуацию с различным подходом регионов , уточнила Эмма Казгериева. Нередко семья из одного субъекта при переезде в другой теряла этот статус и лишалась мер поддержки из-за разного подхода местных властей к критериям , добавил член Общественной палаты РФ, член Совета отцов Сергей Шувалов.

Со своими особенностями

В Министерстве труда добавили «Известиям», что на уровне субъектов РФ указанный статус многодетного может быть расширен «с учетом национальных и культурных особенностей развития, социально-экономической и демографической ситуации регионов» . Депутат Госдумы Александр Спиридонов, который в рабочей группе по защите традиционных ценностей представляет «Единую Россию», пояснил, что такая поправка позволит регионам при необходимости расширять этот статус .

— Например, северные регионы смогут присвоить статус «многодетные» семьям и с двумя детьми и установить для них меры поддержки и льготы на местном уровне . Там надо активнее поддерживать рождаемость и многодетные семьи, — сказал он «Известиям».

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Впрочем, пока местные власти не стремятся менять этот подход. В частности, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский считает, что изменение критерия определения статуса многодетной семьи до двух детей нецелесообразно . Глава Республики Саха Айсен Николаев в беседе с «Известиями» уточнил, что в регионе уже провели работу по снижению числа детей в семье для получения статуса с четырех до трех , поэтому сейчас понижение планки не рассматривается.



В дальнейшем утверждение единого подхода к определению многодетных повлечет и расширение для них мер поддержки , которые, впрочем, еще будут обсуждаться, считает Александр Спиридонов.



— По этому вопросу (льготная поддержка. — «Известия») идут споры, поскольку есть обеспеченные регионы, которые даже могут позволить купить жилье многодетным, а некоторые не могут даже выполнить поручение президента об обеспечении таких семей земельным участком . Например, в наших северных территориях это сделать проблематично, так как у нас болотистая местность и прокладка инфраструктуры очень дорогая, — пояснил депутат.

Сегодня каждая вторая семья должна быть многодетной для того, чтобы обеспечить воспроизводство населения страны, добавила Анна Кузнецова. Для этого необходимо продолжать развивать разные формы поддержки . Среди главных, по мнению вице-спикера, д олжна стать отмена критериев нуждаемости для таких граждан, это позволит расширить количество получателей льгот . Соответствующие запросы уже отправлены в Минтруд, уточнила она.

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— Совершенно не нужно доводить семью до нуждаемости. Тем более что порой подсчет критериев и их описание приобретает совершенно абсурдные формы, в частности, людям отказывают в предоставлении статуса при превышении их доходов на 100 рублей от заявленных параметров, необходимых для его получения. Поэтому здесь очень важно гибко к этому вопросу подойти, — заключила Анна Кузнецова.